Mondj örökre búcsút a cserepes ajkaknak - mutatjuk, hogyan!

Ne csak hébe-hóba radírozz!

Mielőtt hidratálod az ajkaidat, fontos, hogy legelőször távolítsd el az elhalt hámsejteket. Lehet, hogy a hámlasztás feleslegesnek tűnik számodra, ám nagyon nem az: sőt, ez a legfontosabb lépés! Radírozással eltűnnek a legfelső rétegek, így az ajakápoló sokkal hatékonyabban képes felszívódni.

Hogy mikor érdemes ezt a műveletet elvégezni?

Zuhanyzás végén, amikor már pár percig áztattad magad, és felpuhultak az ajkaid. Ilyenkor elég egy tiszta törülköző, amivel alaposan, de finoman átdörzsölöd az ajkaidat, ám mivel már a gőz miatt puha a bőr, ez egy tényleg nagyon gyors folyamat. Csak vigyázz, ne dörzsöld túl erősen, nehogy sérüléseket okozz a szádon.

De használhatsz olyan házi készítményeket is, mint mondjuk a barnacukor és a méz egyvelege: a cukor szemcsés állaga természetes hámlasztóként működik, míg a méz kiválóan hidratál.

forrás: Unsplash/ Chinh Le Duc

Éjszakai maszk

Az arcra is érdemes időnként éjszakai maszkot használni, hiszen alvás alatt több ideje van a bőrnek regenerálódni, pihenni. Az ajkakra is bátran tegyél fel külön erre a célra kifejlesztett maszkot, persze csak radírozás után - esetleg az is jó megoldás, ha veszel egy zsíros ajakápolót, és azt használod éjszakára!

Nem mindegy, mit viselsz napközben

Mármint az ajkaidon - a radírozás és a maszk mellett ugyanis más dolgokra is oda kell figyelni:

Ha rendszeresen viselsz rúzst, fontos tudnod, hogy az összetevők között érdemes keresned a shea vajat és a kókuszolajat.

Kerüld azokat a termékeket, amik viselése után kifejezetten száraz a szád. Még akkor is, ha beleszeretsz a színébe, utána túl sok idő, mire rendbehozod az ajkaidat.

A termékek mellett a napi hidratálás is nagyon fontos - a napi 2-3 liter víz elfogyasztása a bőr és az ajkak hidratálása miatt lényeges.

