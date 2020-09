Hackeld meg az agyad és élj boldogabb életet

Időpont: 2020. szeptember 24., csütörtök, 18.00–20.30

Helyszín: Budapest Kongresszusi Központ, Bartók terem, 1123 Budapest, Jagelló út 1–3.

LÉPJ AZ ÚJRAKEZDÉS ÉS A MEGÚJULÁS ÚTJÁRA!



Előadóink maguk is átéltek már nehéz helyzeteket. Válást, szakítást, kirúgást, munkahelyi nyomást, kudarcélményt. Most megosztják veled, hogy mi vitte őket előre, és hogyan tudod te is kreatív energiává alakítani a feszültségeket!

HOGYAN DOLGOZTA FEL PALYA BEA A VÁLÁSÁT?

Miként építette újjá magát? Mi az, ami erőt adott neki, és neked is erőt adhat?

Bea egy egész albumot szentelt a válásának, az újrakezdésnek, és most mártrénerként, előadóként dolgozik azon, hogy a mélypontok ne lehúzzanak, hanem felemeljenek minket, hogy aválságokból új értékek szülessenek.

MIRE JÖTT RÁ A PROGRAMOZÓ, AKINEK AZ A HOBBIJA, HOGY BOLDOGABBÁ TEGYE AZ EMBEREKET?

Hogyan elemezte ki a saját összeomlását? Miként leplezte le agyának titkos működését, mit tanácsol neked, ha elégedett,életvidámés sikeresakarsz lenni?

Molnár Ádámotrégóta foglalkoztatja az emberi lélek. Tetten érte saját pszichéjét, és programozói gondolkodással tárta fel azt a folyamatot, ami megakadályoz minket abban, hogy bátrak és tettre készek legyünk. Elmondja, szerinte mi kell a boldogsághoz.

MEGLEPETÉSVENDÉG: STEIGERVALD KRISZTIÁN

Generációkutató, generációs mentor, aki a tudatOs odafigyelésben látja az egyéni és a családi boldogulás útját.

AZ EST HÁZIASSZONYA: BOMBERA KRISZTINA

Vendégeinkről és eladásaikról itt olvashatsz többet: www.evamagazin.hu/evaest

PROGRAM:

• Palya Bea énekes-dalszerző, előadó, tréner :

Újrakezdés – élet a válás/váltás és a külső tényezők változása után

„Én a saját utamat nem az áldozat, hanem a hős szemszögéből nézem: a nehézség nem arra való, hogy maga alá gyűrjön, hanem arra, hogy növelje az erőmet, és a legyőzése által valamilyen új készséget pallérozzak magamban.”

• Molnár Ádám szoftver architekt , előadó, boldogságkutató:

Uralkodó mintáink. Hogyan hackeljük meg az agyunkat?

„A világ megváltozott, viszont a testünkbe kódolt minták nem. Ha ezt felismerjük, s megtanuljuk, hogyan is működik az agyunk, hogyan lehet meghackelni a mintáinkat – akkor esélyt kapunk a változásra és a kontroll visszaszerzésére. S így arra is, hogy áldozatból életünk hősévé váljunk!”

• Kerekasztal-beszélgetés

Palya Bea, Molnár Ádám, Steigervald Krisztián és Bombera Krisztina

Hogyan állj fel a nehéz helyzetekből? Hogyan teremts magadnak egy új valóságot? Miként lépj ki a komfortzónádból? Hogyan fedezd fel a belső erődet, és találj új megoldási mintákat?

HA ELJÖSSZ, MEGTUDOD!

Vedd meg a személyes részvételre szóló jegyed szeptember 24-ig csupán 3980 Ft-ért!