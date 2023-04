Modern környezet, új technológia a SPAR perbáli Regnum húsüzemében

A SPAR Magyarország bicskei Regnum húsüzeme közel húsz évvel ezelőtt azzal a céllal indult, hogy az áruházlánc saját gyártásban készült, megbízható forrásból származó és a legmodernebb technológiával feldolgozott tőkehúsokat és húskészítményeket biztosítson üzlethálózata számára. A termékek népszerűségét mi sem jelzi jobban, mint hogy a további növekedés érdekében a cégcsoport 2020-ban megvásárolta a ZIMBO Perbál Húsipari Termelő Kft. perbáli telephelyét.

„Azért, hogy a perbáli üzem is messzemenően megfeleljen a minőségi követelményeinknek mind technológiában, mind berendezésben, mind pedig a környezettudatos működésben, átfogó fejlesztést hajtottunk végre a megvásárlás óta eltelt időszakban. 2021-ben és 2022-ben az 1,1 milliárd forintból megvalósult beruházás részeként bővítettük a segédanyag-raktárunkat, ahová új polcrendszert is telepítettünk, átalakítottuk a teljes gépészetet, új dörzsgenerátort vásároltunk, bővítettük az eszközmosó helyiségeket, korszerűsítettük a világítást és a mai kor elvárásainak megfelelő takarékos és környezetbarát CO2-alapú hűtési rendszert telepítettünk” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

forrás: SPAR

A munkálatok a meghatározott ütemterv alapján 2022 második felére be is fejeződtek. A felújításnak köszönhetően nemcsak az üzemfelújítás történt meg – padozat javítások, segédanyag raktár bővítés, világítás korszerűsítés, tolóajtók cseréje –, de kibővített tárgyalóval, felújított irodai mosdókkal, új dolgozói étkezővel és tálaló konyhával is gyarapodott a perbáli telephely. A SPAR bicskei húsüzeme 19 évvel ezelőtt 70 fővel kezdte meg a munkát, míg napjainkban már együttesen közel ötszázan dolgoznak a bicskei és perbáli üzemekben, miközben a termelés nagyságrendje az indulási mennyiség 120-szorosára növekedett. Tavaly a bicskei üzem nettó forgalma 53 milliárd forint volt, míg a perbálié meghaladta a 8 milliárd forintot. A két egységben több mint 1,5 millió kilogramm bontott marhahúst és közel 30 millió kilogramm bontott sertéshúst dolgoztak fel és 38,7 kilogramm saját márkás termék készült 2022-ben.

forrás: SPAR

A bicskei Regnum Húsüzem a legmagasabb minőséget biztosító igazoló tanúsítvánnyal rendelkezik, melynek betartását évente auditálják, s háromévente újra minősítik. Ez is igazolja azt a magas minőséget, amelynek hátterében nemcsak a legmodernebb technológia, a minőségi munkakörnyezet, de a magasan képzett, kiváló élelmiszeripari szakemberek tudása is ott áll. A Regnum Húsüzemekből kikerülő termékeket a SPAR a saját, korszerűen felszerelt önellenőrző üzemi laboratóriumaiban, illetve független, akkreditált laboratóriumban is folyamatosan vizsgálja, hogy ezek alapján is megfeleljen a legszigorúbb élelmiszer-biztonsági és minőségi követelményeknek.