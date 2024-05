Bár Fülöp minden képességét igyekszik fejleszteni, a modellkarrier volt számára a prioritás, amit jelenleg Amerikában épít kitartó és kemény munkával. Interjúnkban azonban nemcsak a szép, hanem a kevésbé jó, sokszor kegyetlen oldaláról is elárult néhány igazán izgalmas részletet, illetve a terveiről is többet tudhattunk meg.

A Ninja Warrior és a Sztárban Sztár online riportere voltál, de több tévés műsorban is feltűntél. Mi vonzott mindig a média világában?

Sokak számára a kamera előtt lenni zavarba ejtő és kényelmetlen helyzet, de számomra ez természetes. Egész fiatal korom óta a social média felületeimen betekintést engedtem az életembe, tartalmat gyártottam, mondhatni, hogy ebben nőttem fel. Így valahogy természetes folyamat volt, hogy a televíziózás is érdekel, ezért is jelentkeztem a TV2 Akadémiára. Nem csak a kamera előtti lét érdekelt, hanem a műsorkészítés is, ezért is örültem a két említett riporteri munkának. Szeretnék minél többet tanulni és műsorvezetőként dolgozni majd. Biztosan az is hatással volt erre az „álomra”, hogy édesapám népművelőként dolgozott és sokszor színpadi műsorvezetőkén különböző rendezvényeken láttam, kisgyerekként mindig mentem vele és felnéztem rá.

Jelenleg modellként dolgozol, méghozzá Los Angeles-ben és Budapesten is. Milyen ez a kétlaki élet? És persze milyen kint modellként?

Mostanra kicsit ez eltolódott Los Angeles javára, ahogy egyre több munkám van és egyetemre is járok. Álomszerűnek tűnhet, ha az ember azt mondja, hogy LA-ben modellkedem, de ez rengeteg munkával jár. Hatalmas a verseny, sokat kell küzdenie az embernek és sokszor kell felállnia egy-egy kudarc-élményből. Persze rengeteg lehetőség van, de semmit nem adnak ingyen, meg kell dolgozni azért, hogy az ember sikeres legyen. Amikor kijöttem, nem nagyon volt pénzem, a munkavállalói vízumot is évek után kaptam meg, ami szintén nehezítette a dolgomat, de mostanra sikerült egy stúdió lakásba költöznöm, a munkáim fedezik a kiadásokat, így el tudtam kezdeni a UCLA színész képzését és elindultam azon az úton, ami majd az álmom megvalósításához vezet. Nagyon élvezem az egész folyamatot, hogy tanulok, fejlődöm, és ha kis lépésekkel is, de haladok előre. Szerintem ez a legfontosabb és mindegy, hogy az ember a világ mely pontján van és milyen területen dolgozik, nagy igazság, ha valamibe energiát és időt áldozol, keményen dolgozol, az előbb-utóbb kifizetődik.

A Wilhelmina modellügynökséggel kötöttél szerződést- ami egyébként a világ egyik legnagyobb ügynöksége és a legnagyobb sztárokat menedzseli. Ez azt jelenti, hogy egy karnyújtásnyira a világhírnév? Milyen terveid vannak?

Ennyire azért nem egyszerű a képlet, hogy ezzel közel a világhírnév, de tény, hogy a Wilhelmina az egyik legnagyobb ügynökség és hozzájuk bekerülve sok lehetőséghez hozzájutottam. De ahogy mondtam, nagy a verseny és nagyok az elvárások is. Folyamatosan diétázom, rengeteget edzem, hogy formában maradjak. A modell munka azonban nem a végcél, filmes munkák, a színészet és a műsorvezetés érdekel. Ez a szerződés és az általa kapott munkák arra jók, hogy fedezik a kiadásaimat és tudok arra koncentrálni, azzal foglalkozni, ami igazán érdekel. Sokat kell még tanulnom, de nagy segítség, hogy az anyagi dolgok egyensúlyba kerültek és e miatt nem kell aggódnom. Persze senki ne képzelje, hogy egy medencés luxus apartmanban lakom, de már nincs lakótársam, mint az első időkben, amikor csak egy szobát tudtam kifizetni.

Itthon mennyire voltak sikerélményeid, vagy éppen kudarcaid?

Magyarországon nem volt sikerem modellként, aminek alapvetően az az oka, hogy nem felelek meg az európai modell elvárásoknak. Emlékszem, hogy Kajdi Csaba – aki szerintem az egyik kiemelkedő alakja a szakmának - is azt mondta, nem jósol nekem nagy jövőt, nem is dolgoztunk együtt. Ehhez képest nagyot fordult velem a világ, hiszen nemrég például Roberto Cavalli bemutatóján vonultam. De az eltérés abban is keresendő, hogy Európában még mindig a nagyon vékony fiúkat keresik, a high fashion divatmárkák őket foglalkoztatják, így az én magasabb, izmosabb alkatommal esélyem sincs. Pedig szerintem kevésbé életszerű, mint amit itt Amerikában tapasztalok. Persze diétázom, edzek, nem mondom, hogy itt így néz ki egy átlagos amerikai, de nincs is akkora szakadék a kifutón látott modellek és a hús-vér emberek között, mintha megnézünk egy európai kifutót. Éppen ezért otthon az emberek 90%-a nem is tud azonosulni sem a modell szakmával, a modellekkel, sem a legnagyobb divatházak kínálatával.

A modellkedés mellett a fontos ügyek is az életed részét képezik. Ilyen volt az, amikor elindítottad az Együtt a bántalmazás ellen néven "mozgalmat". Mi inspirált ebben?

A gyerekkorom, leegyszerűsítve. Kövér kisgyerekként nagyon sokat bántottak és bizonyára senki nem gondolta, hogy modell karrierem lesz és ilyen sikerekről beszélgetünk. Amikor lehetőségem nyílt rá, úgy gondoltam, kötelességem kiállni a sorstársaimért és tudatosítani a gyerekekben, fiatalokban, hogy nincsenek egyedül és ha úgy érzik, kérjenek segítséget, legyen kihez fordulniuk. E mellett pedig az is fontos, hogy beszéljünk erről a témáról és egyre több fiatal értse meg, hogy egy poénosnak szánt megjegyzés, vagy egy odavetett mondat mennyire ártalmas tud lenni. Ez szerintem egy olyan téma és terület, amiről nem lehet eleget beszélni, és ami valamilyen módon mindenkit érint.

