Híres modellek, akik zenész „rosszfiúval” kötötték össze az életüket

Bár elképesztően klisésen hangzik, hogy a legszebbnek tartott lány és a legvagányabb srác összejönnek, mégis bizony van jó pár ilyen eset a valóságban is – és még a sztárok között is. Bár a szépség szubjektív, azért a modellek esetében ez nem szokott kérdéses lenni. Ahogy az is vitathatatlan, hogy a zenészeket mindig körülzsongják a gyönyörű nők. A hazai sztárvilágban is számos olyan esetet hallani, amikor egy rajongóba szeretett bele a művész – gondoljunk csak Gáspár Lacira és feleségére, Nikire, vagy Diazra, aki idén vezette oltár elé szerelmét.

Titokban vette el kedvesét a Wellhello frontembere: mutatjuk az első képet az esküvőről Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Az alábbi nők nem feltétlenül voltak rajongói a zenészeknek, ám az biztos, hogy az első találkozás után fenekestül felfordult az életük. Hiszen ilyen ez a szerelem! Mindannyian más és más utat jártak be, azonban tény, hogy a szép modellek végül egy-egy zenész mellett kötöttek ki – és mondták ki a boldogító igent!

Galéria / 4 kép Híres modellek, akik egy zenész „rosszfiúval” kötötték össze az életüket Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria