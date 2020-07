Dylan Sprouse izgalmas szerepben tündököl: megérkezett a Miután összecsaptunk első előzetese

Tavaly érkezett meg a Miután című regény filmes változata, ami Tess és Hardin Scott szerelmét mutatta be. A szorgos lány és a lázadó srác nem is lehettek volna egymástól eltérőbbek, de mégis mágnesként vonzódtak egymáshoz, a film pedig óriási siker lett. Ezért aztán nemrég kiderült, hogy készül a második rész is, amelynek színészi gárdájához nem csak a Vámpírnaplók sztárja, Candice King csatlakozott, hanem Palvin Barbi szerelme, Dylan Sprouse is!

A Miután összecsaptunk címet viselő második részben folytatódik majd Tess és Hardin története, amelyben azt próbálják kitalálni, vajon érdemes-e újabb esélyt adniuk egymásnak, vagy jobb lenne, ha végleg továbblépnének. Az első előzetes pedig tegnap végre megérkezett, úgyhogy láthatjuk, milyen szerepet szántak a készítők Dylan Sprouse-nak, és egyáltalán mire készülhetünk a Miután folytatásától.

Nézd meg te is az előzetest!

Az már a trailerből látszik, hogy igazi romantikus drámára készülhetünk, és ha a koronavírus nem szól közbe, idén ősszel már láthatjuk is a filmet!

Ha pedig addig is szívesen néznél egy szuper romantikus történetet, a galériában ajánlunk párat!

