Mit jelent, ha azt álmodom, hogy zuhanok? Utánajártunk a 7 leggyakrabban előforduló álom jelentésének

Alapvetően az álmok jelentése, illetve azok létrejötte mai napig nem tisztázott, de csak különböző elméletek és álmoskönyvek segítségével közelebb juthatunk a jelentésükhöz. Azt tudtad, hogy Sigmund Freud volt az, aki az álmokkal kapcsolatban arra a megállapításra jutott, hogy az álmaink a napi tevékenységeinkkel állnak összefüggésben? Az álmokban szereplő helyzetek így sokszor egészen abszurd módon szimbolizálják a minket érintő témákat, vagy esetleg problémákat.

Mikor álmodunk?

Alvás közben az agyunk több fázison megy keresztül, és bizonyított tény, hogy az álmok a REM, azaz gyors szemmozgás fázisban fordulnak elő leginkább. Ebben a fázisban ugyanis az agyunk hasonló aktivitást folytat, mint amikor ébren vagyunk. Az álmok hossza is változó, lehetnek pár perces, vagy akár másodperces álmaink, de fél órán keresztül is eltarthatnak. Az pedig külön érdekesség, hogy legtöbb esetben, amint felébredünk, el is felejtjük, mit álmodtunk pontosan.

Tudjuk befolyásolni az álmainkat?

Alapvetően nagyon ritkán fordul elő, hogy tényleg arról álmodunk, amiről szeretnénk. De a tudatos álmodás módszere tanulható, amellyel az adott egyén beleavatkozhat a saját álmaiba.

forrás: Pexels / Andrea Piacquadio Az álmodás leggyakrabban az alvás REM szakaszában történik.

Miről álmodunk leggyakrabban?

Talán az a legjobb az álmokban, hogy egészen hétköznapi helyzeteket is átélhetünk általuk, néha viszont olyan, mintha egy egészen más világba csöppennénk. Régi emlékek, meg nem történt események egyaránt jellemezhetik, melyek lehetnek vidám, boldog, de olykor egészen meghökkentő vagy ijesztő rémálmok is.

Azt tudtad, hogy azok az emberek, akik vakon születtek, álmukban sem látnak képeket, hanem álmaik az egyéb érzékeken, azaz a szagláson, halláson, ízlelésen és tapintáson alapulnak?

Most annak jártunk utána, hogy mit jelent, ha bizonyos dolgokat álmodunk. Ha kíváncsi vagy rá, nézd végig őket a galériában!

