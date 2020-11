5 tipp, mit csinálj otthon este 8 után

Az előző karanténban folyton a Netflix előtt ültél, esetleg banánkenyeret sütöttél, igaz? Ezúttal telhetnek egy kicsit produktívabban vagy szórakoztatóbban is az estéid, annak ellenére, hogy este 8 után nem mozdulhatsz ki a lakásból.

1. Hívd vissza a barátnődet!

Már mióta ott van az olvasatlan üzenet a Messengeren... Már mióta ígéred a rég nem látott barátnődnek, hogy rácsörögsz. Most itt az ideje, nem lehet kifogásod este 8 után. Tudod, hogy ő is épp otthon van, dumáljatok már végre egy jót!

2. Társasozz a pasiddal!

Képzeld azt, hogy 1998 van! Tudod, olyankor még senki sem nyomkodta a telefonját, és a személyes kapcsolatok főleg a fizikai síkon zajlottak. Egy-egy estére add át magad a retrónak, szerezzetek egy jó társast és győzd le a szerelmedet benne! Igazán új élmény lesz a közös sorozatnézéshez képest.

3. Iratkozz be egy online kurzusra!

Tanulj ki egy új képességet, szakmát, vagy csak hallgass érdekes előadásokat!

A home office és karantén évében szuperolcsón tudsz hozzájutni olyan kurzusokhoz, amik korábban drágábbak voltak, ráadásul nagyon is érdemes ilyesmibe invesztálnod, mert később gyorsan vissza fogod keresni az árát az új tudás által, amit megszereztél!

4. Gardróbszelektálás

Nem is gondolnál rá, de több okból is érdemes Marie Condot játszanod. Egyrészt több estén át is leköt a pakolászás, megszabadulsz egy csomó cucctól, és levezeted a stresszt is vele, másrészt nem csak nálad lesz több hely a szekrényekben, de hamarosan itt a karácsony, a jótékonykodás időszaka, és a számodra már felesleges, de működő, hordható dolgaidat szuper érzés lesz felajánlani jótékony célokra!

5. Induljon az online shopping!

Mikor lenne időd egyébként leülni, és úgy tényleg rendesen átnézni a webshopok kínálatát, hogy ne csak impulzusvásárolj egy-két cuccot, hanem kigondold, mire is van szükséged? Nos, pont az esti lezárások alatt! Irány a kedvenc webshopjaid, készíts listát, miket szeretnél, ráadásul november 12-15. között a JOY-Napok kuponjaival online is rengeteg kedvezmény van!

forrás: JOY