Összeállt a csapat! A Mintaapák új szereplője szeretne méltó utódja lenni elődjének

Ahogy azt mi is megírtuk a Mintaapák háza táján volt némi változás, előbb Fenyő Ivántól, majd Szabó Kimmel Tamástól, Kovács Patríciától, és Klem Viktortól kellett elbúcsúznia a rajongóknak a már jól megszokott szereposztásból. Ám a TV2 nem késlekedett soká és szinte azonnal be is jelentette az új neveket, akikkel az új évadban találkozhatunk: Makranczi Zalán, és Kamarás Iván mellett, harmadikként csatlakozott . A Jóban Rosszban egykori Tamás atyája éveken át a sorozatrajongók egyik legkedveltebb karaktere volt – emlékezzünk csak arra a pillanatra, amikor emberek százai írták alá a petíciót, majd tüntetést szerveztek, mert karakterét kiírták a sorozatból. A nézői nyomás végül akkora volt, hogy a karaktert vissza kellett írniuk. A rajongók tehát örülhetnek, hogy a színész újra többet lesz képernyőn, ő maga pedig egy kis humorral és nagy adag korrektséggel vág bele a munkába:

Lesz egy pici változás a@mintaapak-ban.

Viccet félretéve,remélem méltó utódja leszek elődömnek.🎬

