Teljes titokban megszületett a népszerű sorozatsztár második babája

, akit elsősorban a Mindy Project és a The Office című sorozatokból ismerhetsz, mindig is titokzatos volt, ha magánéletére terelődött a szó. Tudjuk róla, hogy exével, B.J. Novakkal évekig randizgattak, és mai napig nagyon szoros a kapcsolatuk, ahogy azt is, hogy 2017-ben teljes titokban született meg első gyermeke. A baba a Katherine nevet kapta, a színésznő pedig még mindig nem árulta el, ki a kislány apukája. Sokan akkoriban exére, B.J. Novakra tippeltek volna, de tekintve, hogy ő lett az egyik keresztszülő, ez nem túl valószínű.

Most pedig újabb meglepetésben volt részük a rajongóknak, ugyanis elárulta, hogy megszületett második babája is! A színésznő olyannyira titokban tartotta a dolgot, hogy még csak azt sem lehetett róla tudni, hogy várandós volt. A gyermek érkezéséről egy beszélgetős műsorban adott hírt: mint kiderült, kisfiúval bővült családja, akit Spencernek nevezett el.

És ahogy korábban, úgy ezúttal sem fedte fel, ki a kisfiú édesapja. párkapcsolati státuszáról régóta nem beszél, de legújabb könyvében írt arról, milyen nehéz egyedülálló anyukaként ismerkedni. Ebből kifolyólag nagy rejtély fedi az apa kilétét.

„Mindenki hazudik a filmes szexjelenetekről” – állítja Mindy Kaling Társadalom Nem érdekel Elolvasom

Nem csak Mindy titkolózik gyerekvállalás témában, hiszen az alábbi sztárokról sokan nem is tudják, de van gyermekük!

Galéria / 10 kép 10 sztár, akiről nem tudtad, hogy van gyereke Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria