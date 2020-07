Mindenhonnan fogyok, csak hasból nem, mi lehet az oka?

Az mondjuk logikusnak tűnik, hogy ahogy fogy az ember, a hasáról is elkezdenek eltűnni a zsírpárnák, ahogy máshonnan is – végsősoron nem adhatsz ki parancsot, hogy most melyik testrészedből adnál le egy keveset (sajnos). Na de akkor miért pont a hasadon maradt meg?

Miért olyan makacs az a nyavalyás hasi zsír?

Minden test más, de azért akad néhány jellemző ok. Először is a hasi zsír a stressz vagy az inzulinrezisztencia jele lehet (vagy mindkettőé). Amikor stresszelsz, a kortizolszinted emelkedik, aminek egyenes következménye a zsírpárnák lerakódása deréktájon. Persze itt a gének is komoly szerepet játszanak.

Biztos, hogy a számodra ideális étrendet választottam?

A gének mellett az is jelentős faktor lehet a hasi zsír lerakódásában, illetve felszívódásának ütemében, hogy milyen fogyási metódust választottál. Egy szénhidrátszegény diétától hamar beindulhat a fogyás, de ennek az az oka, hogy sok víz távozik a szervezetedből kezdetben. A sok kardiózás nagyon hatékony tud lenni, de attól sem feltétlenül hasból kezd fogyni az ember, főleg nem az elején.

Lehet, hogy nem elég gyorsan fogyok?

Felejtsd el a gyors fogyást. Ez gyakori hiba. Ilyenkor nehéz megtartani az izomzatot, pláne növelni az izomtömeget. Következésképp az ember nem zsírból fogy. Ha tartósan szeretnél fogyni, muszáj megőrizned az izomzatodat és a testtömegednek maximum a 3%-tól szabad megszabadulnod egy héten.

Hogyan fókuszálhatnék a hasi zsírra?

Alapvetően sehogy, de azért vannak táplálkozási és fitneszmódszerek, amelyek a lehető legarányosabban olvasztják le a kilókat. A magas rosttartalmú, fehérjében és egészséges zsírokban gazdag étrend ilyen lehet, és fontos figyelni arra, hogy minden étkezéskor fogyasszunk ezekből. A tányérod fele álljon zöldségekből és gyümölcsökből, a másik fele pedig részben fehérjéből, részben teljes értékű gabonából. Ezt az egyszerű szabályt tarts be minden étkezéskor és máris beljebb vagy.

Még néhány egyszerű szabály, ami segít leolvasztani a hasi zsírt (is):

