Emlékszel még azokra az időkre, amikor elkapott dalszöveg foszlányokból próbáltad kisakkozni a Googlenek köszönhetően, hogy éppen mi volt az a szám, amit hallottál? Vagy még tovább megyünk, amikor sokan a gyakorikérdések.hu-ra küldték be, hogy melyik az a szám, ami úgy van, hogy "nanana nanana nanana nana"? És az a poén, hogy volt, amikor valaki megfejtette, ezt a feladványt. Szóval nem tudjuk, hogy emlékszel-e, de nekünk ezek még nagyon is megvannak, ahogy az is, hogy mekkora csodaként éltük meg, mikor berobbant a Shazam.

Shazamozd le gyorsan!

Ez ma már egy teljesen átlagos mondat, és meg kell hagyni, ez egyike azon appoknak, amik tényleg igazán hasznosak. De vajon melyik dalokat shazamozzák le a legtöbben? Ez egyike azon kérdéseknek, amikre kíváncsiak vagyunk, és a Shazam most megadta a választ. Listában gyűjtötte minden idők legtöbbet leshazamozott dalait, és néhány régebbi kedvenc mellett a legdurvább, hogy egy viszonylag friss, 2019-es dal végzett az első helyen. Na, és te leshazamoztad már ezek közül valamelyiket?

10. Hozier - Take Me to Church

9. Kungs & Cookin’ on 3 Burners - This Girl

8. Gotye - Somebody That I Used to Know

7. Sia - Cheap Thrills

6. Ed Sheeran - Thinking Out Loud

5. Major Lazer, Mo, & DJ Snake - Lean On

4. Avicii - Wake Me Up

3. Passenger - Let Her Go

2. Lilly Wood & The Prick és Robin Schulz - Prayer In C

1. Tones and I - Dance Monkey

A top 100-as listáért kattints ide!

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 10 kép Sosem gondolnád, hogy ezeket a számokat nem az az előadó énekelte fel először, akitől megszokhattad! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria