Vége a szerelemnek: Millie Bobby Brown szingli lett

Véget ért egy újabb hollywoodi románc: úgy fest, nem működött már a 16 éves Millie Bobby Brown és a nála egy évvel idősebb, 17 éves rögbijátékos, Joseph Robinson kapcsolata.

A pár január óta volt együtt, ekkor jelenette be Millie, hogy együtt járnak. A szakításról nem érkezett hivatalos információ, a szemfüles rajongóknk azonban feltűnt, hogy a fiatalok kikövették egymást az Instagramon, már nem nézik egymás posztjait. Ez mostanában bevett szokás a hírességeknél is szakításkor, így vehetjük egyértelmű jelnek is arra, hogy véget ért a kapcsolat.

Bennfentesek szerint a távolság az, ami miatt zátonyra futott a kapcsolat: Millie Amerikában és Angliában dolgozik egyszerre, sokat utazik, míg a fiút Angliába köti a játék, a rengeteg edzés.

A fiatalok egyébként tavaly novemberben, Millie Maldív-szigeteki nyaralásán ismerkedtek meg, nem sokkal későb pedig már egy párt alkottak.

