Millie Bobby Brown fotósorozata a bizonyíték, hogy az alábbi csizma igazán felkapott lesz hamarosan

Millie Bobby Brown még csak 16 éves, de már most a divatdiktátorok szerepében tündököl. Amikor a Stranger Things gyerekszínésze először jelent meg a vörös szőnyegen, már sejteni lehetett, hogy stílusát sokan fogják másolni, és ez az elmúlt évek során mit sem változott. Noha elsősorban a színészkedés a legfontosabb neki, azért a divat is közel áll a szívéhez.

A napokban egy külföldi lap, a Who What Wear fotósorozatában vett részt, amin több szettet is magára kapott hasonló fazonú, fekete csizmával. Ezzel pedig Millie Bobby Brown nem csak azt bizonyította be, hogy ez a hosszú szárú, kényelmes lábbeli milyen menő lesz az elkövetkező hetekben, de azt is, hogy a cipő rendkívül sokoldalú. Jöhet a virágos ruha vagy az elegáns blézer, hiszen bármelyikkel jó párost alkot!

Az őszi szezon közeledtével érdemes körbenézned csizmafronton is, ha pedig te is szeretnél egy sokoldalú, fekete csizmát, íme egy szuper darab, amit imádni fogsz:

Millie Bobby Brown nem csak a vörös szőnyegen szeret kiöltözni, hanem a hétköznapokban is. Instagramján igazán aktív, így a rajongók is láthatják, mit visel egy-egy kiruccanás során!

