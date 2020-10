Millie Bobby Brown majdnem felhagyott a filmezéssel, mert nem kapott szerepet EBBEN a sorozatban

Jelenleg az egyik legtehetségesebb fiatal színésznőnek tartják Millie Bobby Brown-t, aki 16 éves kora ellenére már számos rendkívüli szerepet eljátszhatott. Most például Enola Holmesként tündököl, világsztárok oldalán, de ezen kívül is jópár izgalmas karakter van már mögötte.

Ám Millie számára is van olyan munka, amiről csak álmodhatott - akármennyire is szerette volna, nem kapott szerepet a Trónok harcában - ez pedig nagy fájdalom számára azóta is.

Millie Bobby Brown fotósorozata a bizonyíték, hogy az alábbi csizma igazán felkapott lesz hamarosan Green Stiletto Nem érdekel Elolvasom

A színésznő nemrég a The Tonight Show-ban, Jimmy Fallonnak mesélt arról, hogy kis híján abbahagyta a filmezést, amikor nem kapott szerepet kedvenc sorozatában, ami miatt nagyon elkeseredett. Ez még azelőtt volt, hogy kiválasztották volna Eleven szerepére a Stranger Things-ben, a lány pedig azt érezte, rengeteg nemet kap, mielőtt végre valaki igent mondana neki egy munkára - ezt pedig nem viselte jól.

Végre! Megérkezett Henry Cavill és Millie Bobby Brown közös filmjének első kedvcsinálója Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Mi mondjuk Arya Stark szerepére simán kiválasztottuk volna a színésznőt - szerintünk ő is zseniális választás lett volna...

Galéria / 10 kép Ennyit kerestek összesen a Trónok harca színészei a 8 évad alatt: nem hiszed el, ki áll az első helyen Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria