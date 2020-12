Az énekesnő meglepő őszinteséggel beszélt az akkori érzéseiről, valamint arról is, hogy mi vezetett a különválásukhoz. A pár majdnem 10 éven át volt együtt és több szakítást is megéltek, ám 2018-ban úgy tűnt tényleg nem tudnak egymás nélkül élni és karácsonykor örök hűséget fogadtak egymásnak. Ezért is volt akkora sokk, amikor fél évvel később szinte pillantok alatt költöztek külön és jelentették be végleges szakításukat. Az énekesnő elárulta, hogy a szakításukhoz nagyban hozzájárult a kaliforniai tűzvész, amelyben leégett a házuk és mindent elveszettek volt férjével.

16 éves korunk óta együtt voltunk. A házunk leégett és olyanok voltunk mint a jegyesek. Nem is tudom, hogyan gondolhattuk, hogy komolyan összeházasodunk. De miután elvesztettük a házunkat Malibuban, valami megváltozott. Mások lettünk.

Viszlát, Miley! Liam Hemsworth hivatalosan is felvállalta új szerelmét Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Az énekesnő hozzátette, hogy az élet így akart neki üzenni, hogy ideje elengednie dolgokat és új életet kezdeni, még akkor is ha fájdalmas lesz.

Nagyon szerettem és szeretem és mindig is szeretni fogom, de túl sok volt a konfliktus.

Miley a válás óta több rövidebb és hosszabb kapcsolaton is túl van, de ettől függetlenül szeretne valaki mellett lehorgonyozni és boldogságban élni. Állítása szerint a jóképű színész mellett leginkább a drámákból és a veszekedésekből jutott ki neki.

Ha kíváncsi vagy a legtöbbet érő sztárpárokra, akkor kattints a galériára!

Galéria / 10 kép Ők a legtöbbet érő sztárpárok Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria