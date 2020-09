A 27 éves énekesnő előző nyáron először a válásával, majd a leszbikus kalandjával hívta fel magára a figyelmet. Aztán egy pillanat alatt összejött zenésszel, akiről mindenki úgy gondolta, hogy Miley tiszavirág életű kalandjainak listájára fog kerülni, de az élet úgy hozta, hogy kitartottak egymás mellett. Sőt, mi több a karantén csak még jobban megerősítette a szerelmüket, ugyanis a botrányos sztár lett Cody legújabb klipjének rendezője.

A Captain's Dance With The Devil című számhoz magához hűen egy igen provokatív történetet álmodott meg az énekesnő. Cody a klipben több karakter bőrébe is belebújik, köztük egy transzvesztitáéba is, amelyet meglehetősen jól adott elő a fiatal zenész. Ezenfelül pedig látható kapitányként – amely a szám címére is utal – valamint narrátorként is.

A videóklipet Miley otthonában forgatták le, aki a ruhák kiválasztását is magára vállalta. Simpson neccharisnyában, műkörmökkel, ékszerekkel és feltűnő sminkkel látható a felvételeken, amelyet elmondása szerint nagyon élvezett.

Egy interjúban pedig azt is elárulta, hogy a klip ötlete és „Rebecca” karaktere a saját fürdőszobájukban született.

