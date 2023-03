Miley Cyrus megvédte Selena Gomezt: keményen kiosztotta Hailey Biebert és Kendall Jennert az Oscar-gálán

Azt hinnénk, hogy a sztároknak tökéletes életük van, hiszen mindenük megvan, amire csak egy embernek szüksége lehet. Pedig nehezebb dolguk van, mint gondolnánk, hiszen elég egy apró dolog ahhoz, hogy a karrierjük véget érjen, na meg hogy szó szerint az EGÉSZ VILÁG utálja őket. Pontosan ez történt Hailey Bieberrel is, akit néhány héttel ezelőtt még rengetegen szerettek, a karrierje felfelé ívelt, és az emberek kezdték elfogadni azt, hogy ő Justin Bieber felesége. Aztán bumm, minden véget ért, amikor is Kylie Jenner kirakott több posztot is, ami arra utalt, hogy ő és Hailey en viccelődnek, ráadásul nem a legkedvesebb formában:

A dolgot pedig nem sikerült elsimítani, olyannyira nem, hogy Hailey és Kylie milliós nagyságrendű követőtábort veszítettek, míg Selena több millió követőt szerzett magának. A sztoriban pedig benne van Kendall Jenner is, akivel Hailey pár hónappal előtt készített egy TikTok videót, ami szintén Selena ellen készült a rajongók szerint...

És akkor most ugorjunk a minap megrendezett Oscar-gálára, vagyis annak az after bulijára, amin részt vett Miley Cyrus, Hailey Bieber és Kendall Jenner is. Miley pedig köztudottan jó barátja, ráadásul már sok-sok éve, így az énekesnő fogta magát, és a TikTokon terjedő hírek szerint odament Hailey-hez és Kendellhez, és kiosztotta őket Selena miatt. A dolog pedig olyan hatásosra sikeredett, hogy Kendall a pletykák szerint még el is sírta magát, durva, igaz?

És hogy erre mi a bizonyíték? Selena nemrég posztolt magáról egy képet az Instájára, és betaggelte rajta Miley-t, Miley pedig szinte azonnal odakommentelt neki egy szívet. Ebből a rajongók pedig arra következtetnek, hogy a két egykori Disney sztár összetart, Selenának pedig annyira jól esett az, hogy Miley kiállt mellette, hogy ezért posztolta ezt a képet Miley taggelésével.

Ezek után még jobban várjuk, hogy ez a szappanopera hogyan folytatódik a következő időszakban!

Ezt olvastad már?

Galéria / 4 kép Hailey Bieber már hosszú évek óta Selena Gomez megszállottja? A rajongók megingathatatlan bizonyítékokat találtak Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria