és Ashton Kutcher 2015-ben házasodtak össze, nem sokkal első gyermekük születése után, azóta pedig egy kisfiúval is bővült a családjuk. A sztárpár viszont sosem tartozott azok közé, akik túl sokat megosztanának magánéletükből a nyilvánosság előtt, sőt, mai napig nincs fent egyetlen közösségi oldalon sem. Ebből kifolyólag gyermekeiket sem láthatjuk túl gyakran.

Most beleshetsz Mila Kunis és Ashton Kutcher eladó otthonába: csodás helyen éltek eddig Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A napokban viszont kivételt tettek, amikor az amerikai elnökválasztásra indultak. és Ashton Kutcher is leadták szavazatukat, erre az alkalomra pedig gyermekeik is elkísérték őket, és lelkesen viselték a "Szavaztam" matricát.

ék persze nagyon is odafigyeltek a biztonsági intézkedésekre. Az utcán is szigorúan maszkban jelentek meg, sőt, még a gyerekekre is adtak egyet.

Hogyan kérj meg valakit, hogy vegyen fel maszkot, a pszichológus szerint Egészség Nem érdekel Elolvasom

Noha az elmúlt időszakban nem sokat lehetett hallani róluk, ennek ellenére mindketten keményen dolgoztak a koronavírus előtt. nak hamarosan két filmje is megjelenik majd (Four Good Days és Breaking News in Yuba County), és bár Ashton Kutcher leginkább mellékszerepekben tűnik majd fel, a The Long Home és a Vengeance-ben is láthatod őt hamarosan.

Galéria / 5 kép Ashton Kutcher legviccesebb vígjátékai Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria