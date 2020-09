Ez lenne a tökéletes házasság receptje! Sírva nevetett egymáson Mila Kunis és Ashton Kutcher

A sztárpár már 7 éve él boldogan együtt és még egyszer sem lehetett azt hallani róluk, hogy válságban lenne a házasságuk. Sokan kíváncsiak arra, hogy mégis mi lehet a titkuk, amelyről most végre lehullt a lepel a komikus műsorában. Természetesen a járvány miatt még mindig virtuálisan került sor a beszélgetésre, de ez egy percre sem ment a show rovására, hiszen ebben a helyzetben talán még sosem voltak ilyen őszinték a hírességek.

Ez a színészre és a színésznőre is igaz volt, akik azt a feladatot kapták a műsorvezetőtől, hogy szinkronizálják egymást, vagyis beszéljenek egymás hangján. A feladat annyira jól sikerült, hogy Mila szinte pár perc alatt nevetésben tört ki, majd híres férje is, aki a nagy hülyéskedés közepette még a pólóját is lehámozta magáról.

Egy korábbi interjúban a színésznő elárulta, hogy kapcsolatuk legfontosabb részének tartja a humort és azt, hogy a mai napig meg tudják nevettetni egymást. A sztárpár egyébként 5 éve házasodott össze és két gyerekük született: Wyatt és Dimitri.

