Egy kutatócsoport vizsgálta, hogy 257 szív- és érrendszeri betegségben szenvedő résztvevő artériás plakkjában mennyi mikro- és nanoműanyag található. Ami pedig meglepő, hogy a kutatás során arra a megállapításra jutottak, hogy a betegek több mint felénél apró műanyagrészecskékből álló lerakódások találhatóak. Azok esetében, akiknél az artériás plakkok mikroműanyagokat és nanoplasztikumokat tartalmaztak, négyszer nagyobb valószínűséggel szenvedtek szívrohamot vagy agyvérzést, mint azok, akiknél ezek az artériás plakkok műanyagmentesek voltak.

Hogyan kerülnek a mikroműanyagok a szervezetbe?

A mikroműanyagok az emberi szervezetbe nem csupán csomagolt ételekből, de a légszennyezés és a bizony a folyók szennyezettsége által is bekerülhetnek. Ezentúl, miután a folyók rendkívül szennyezettek, így a tengeri élőlények, kagylók és a rákfélék is szennyezettek lehetnek. A csapvízben és a palackozott vizekben is előfordulhatnak mikroműanyagok. De légzés során is bejuthatnak szervezetbe.

Azonban érdemes hangsúlyt fektetni arra, hogy tudatosan kerüljük ezeket az ételeket, hiszen rendkívül károsak lehetnek hosszú távon a szervezetünkre nézve.

Íme 6 élelmiszer, amit rendszeresen fogyasztunk, pedig tele van műanyaggal!

ÉVA magazin írása.