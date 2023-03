Bomba! Mihalik Enikő másfél évvel kislánya születése után felszántotta a kifutót

ismét a kifutón! A magyar modell másfél évvel kislánya születése után sem áll meg, és az idei szezonban ismét a New York-i divathét kifutójára lépett, bizonyította azt, hogy születés után is milyen bomba formában van!

A csodaszép magyar modell ezúttal a Badgley Mischka bemutatóján vonult végig egy flitterekkel és tollakkal ékesített bézs kreációban, az összképet elnézve pedig nem is kérdés, hogy egyszerűen varázslatos volt ebben a darabban!

forrás: Getty Images

Enikő és diplomata férjének, Korányi Dávid egyébként első közös gyermeke, Eva Rose Koranyi 2021. július 16-án látta meg a napvilágot New Yorkban. A büszke anyuka pár hónappal később már Instagramon számolt be arról, hogy hamarosan visszatér a modellkedéshez, a bejelentés után pedig nem sokkal már a kifutón csodálhattuk őt és azóta is több projekt kapcsán hallhattunk róla. Bár többek szerint egyáltalán nem egészséges az, ha egy anya ennyire korán próbál visszarázódni a babavárás előtti életébe, ám szerintünk nem minden ennyire fekete és a fehér.

A divat világában amúgy is az utóbbi időben sokkal könnyedebben kezelik ezt a témát, elég csak arra gondolni, hogy az elmúlt években egyre több kifutón kap teret az anyaság, és a szülő-gyermek kapcsolat. Elena Velez amerikai divattervező bemutatóján például a modellek mellett egy kisbaba is szerepet kapott...

forrás: Getty Images

Ahogy a modellvilágban már az sem ritka, hogy a kifutók csillagjainak karrierje a gyermekük születése után sem szűnik meg szárnyalni, sőt! Sokan viszonylag gyorsan ismét munkába is állnak, bizonyítva azt, hogy az anyaként is tökéletesen képesek helytállni a szakmájukban - méghozzá nem is akárhogyan!

Galériánkban mutatunk pár olyan modellt, akik szülés után legalább annyira, ha nem még bombasztikusabban festettek a kifutón!

Az InStyle magazin írása.