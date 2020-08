Mihalik vs. Palvin: Szerinted melyik magyar modell vadítóbb fürdőruciban?

Hazánkban számos gyönyörű magyar modell van, de jelenleg a divatszcénában két magyar lány neve forog leginkább a köztudatban, ők és Palvin Barbi. Mindkét modell megfordult már a világ legnagyobb kifutóin, és mosolyogtak már a legnevesebb lapok címlapjáról, de sajnos együtt csak a legritkább esetben mutatkoznak. Pedig szívesen megnéznénk már egy közös kampányt vel és Palvin Barbival.

Leszögeznénk, hogy a mind Enikő, mind Barbi csodálatos, de azért biztos neked is megvan a saját favoritod. A hétvégén most a lányokat fürdőruhában vehettük szemügyre, ugyanis kihasználva a nyár utolsó napjait ők is csobbantak egyet a vízparton - a kérdés már csak az, ki volt a dögösebb?

Palvin Barbi

