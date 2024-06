Két kutya között fellépő hirtelen agresszió általában többféle okból következhet be. Amikor először vagy tanúja egy ilyen esetnek, lehet, hogy megdöbbensz, mert nem úgy ismerted meg a kutyusodat, mint aki erre képes lenne. Pedig rengeteg mögöttes ok húzódhat meg a háttérben, aminek feltárásával sokat segíthetsz az ebed helyzetén. A jól szocializált állatok általában kerülik a konfliktust és ezt a testtartásukkal is kommunikálják mások felé. A galériánkban összegyűjtöttük a lehetséges okokat és azt is, hogy mit lehet tenni védekezésképp.

Kattints a galériára!

Galéria / 6 kép Miért támad meg egy kutya egy másik kutyát, és mit lehet tenni ellene? Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás