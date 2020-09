Miért tesz idegessé a hosszas maszkviselés? És van-e erre megoldás?

1. A maszk belelóg a látóteredbe

Gondoltál már arra, hogy lehet, hogy emiatt vagy ideges? Hogy a látómező alján folyton fel-feltűnik ez az idegen anyag, az agyad pedig valószínűleg újra és újra lefutja ugyanazokat az értelmező köröket. „Hé, mi ez a fura dolog itt? Ja, csak a maszk.”

Megoldás: Ha van beépített drót a maszkodban, simítsd a lehető legjobban az orrodra, hogy a maszk minél kevésbé álljon el az arcodtól. Ha textilmaszkot hordasz, egy testszínű anyag lehet, hogy jobb választás, mint egy élénk színű.

2. Bepárásodik a szemüveged

A levegő, amit kilélegzel, nedves, hiszen a tüdődből és a szádból jön. Amikor a meleg, nedves levegő a viszonylag hűvös lencsére áramlik, ott pára formájában csapódik le.

Megoldás:Egy korábbi cikkben 7 tippet is összegyűjtöttem erre.

3. Akné jelenik meg az orrodon vagy az álladon

A párás, meleg közeg – ami a maszk alatt kialakul – remek táptalaj a baktériumoknak, amelyek aknét alakíthatnak ki.

Megoldás: Csak tiszta arcra vedd fel a maszkot, ami szintén legyen tiszta. Maszkviselés után, hazatérve mosd meg az arcod.

4. Nehezebb kommunikálni másokkal

A maszk egyrészt kissé lefojtja a hangot, másrészt nem látod a másik száját, amikor beszél. Normál esetben talán észre sem veszed, hogy a szövegértésben milyen nagy szerep jut a halláson kívüli érzékelésnek, például öntudatlanul is nézed a másik száját, hogy onnan is olvasd a mondanivalót. Ez a lehetőség most kiesik.

Megoldás: Beszélj egy kicsit hangosabban és egy kicsit lassabban a szokásosnál, és másokat is kérj meg erre.

Láttam már olyan maszkokat is, amelyek közepére átlátszó plexidarab volt varrva: nagyon praktikus, amikor fontos, hogy lássák a szájmozgásodat, gondoljunk csak az idegennyelv-oktatásra vagy a hallássérültekkel való kommunikációra.

Na persze ez a kérdéskör is felmerül: meg kell változtatnod a sminkrutinod, ha maszkot viselsz?

