Miért káros nőként illatos WC-papírt használni? A viszketéstől a hüvelyfertőzésig

Az illatos WC-papírok mesterséges illatanyagokat, színezékeket és más vegyszereket tartalmaznak, amelyek irritálhatják a hüvely érzékeny nyálkahártyáját. Ezek a vegyi anyagok gyulladást, viszketést és égő érzést okozhatnak, sőt súlyosabb esetekben hüvelyi fertőzésekhez is vezethetnek. Arról nem is szólva, hogy abszolút környezetszennyezők is. Itt szintén érdemes kihangsúlyozni, hogy a vakítóan fehér WC-papír pedig általában klór hatása alatt állt, ezeket is érdemes kerülni.

Ezentúl fontos tudni, hogy már az 1980-as évek végén betiltották az illat-és színezőanyagokat az ilyesfajta termékek gyártásánál. Azóta természetesen fejlődött a gyártásuk, de még most sem igazán bizonyul biztonságosnak az ilyesfajta intimtermékek használata. Ezek a színezőanyagok rákkeltők, növelik a méhnyakrák és a gombás fertőzések kialakulásának esélyét.

Milyen alternatívákat használjunk inkább?

Mindenképpen ajánlott inkább illatmentes WC-papírt használni, sőt sokan egyenesen azt mondják, hogy érdemesebb nedves törlőkendőt használni, ugyanis ez gyengédebb lehet a hüvelyhez. Ezentúl a legbiztonságosabb módszer pedig egyértelműen a bidé. De természetesen azt is fontos hangsúlyozni, hogy elsősorban a rendszeres használat okoz gondot, nem pedig a néhai.

Ezentúl érdemes lehet elolvasnod vásárláskor a WC-papír összetételét, ezzel elkerülve, hogy olyat vásárolj, ami nem környezetbarát vagy éppen nem vegyszermentes.

Nagyon fontos kiemelni, hogy amennyiben eddigiekben nem tapasztalt váladékozás, esetleg égő érzés, viszketés jelentkezik, érdemes orvoshoz fordulnod.

