Gondolkoztál már azon, hogy szürke, fekete, vagy akár színes wc-kagylót szerelsz a fürdőszobádba? Ha igen, sajnos nem lesz egyszerű dolgod, hiszen nagyon kevés helyen, és csak nagyon ritkán van készleten ilyesmi.

Nem véletlen!

Egy belsőépítész egy internetes fórumon fedte fel, miért fehérek szinte mindig a kagylók.

A porcelán a legnépszerűbb anyag vécékhez

Nagyon strapabíró, nem foltosodik, nem vízkövesedik, azaz a vécékagyló gyártáshoz a legjobb anyag a porcelán. Ebből a fehéret a legegyszerűbb elkészíteni, a színezett sokkal gyorsabban tudna kopni, sőt, a fehéret szuperegyszerű tisztítani is, mivel jól bírja a vegyszereket is, illetve a porcelán felülete nem is hagy sok koszt megtapadni.

A fehér szín a tisztasággal asszociálható

Míg a feketét és szürkét inkább a koszossal, a fehéret mindig a tisztasággal társítja a fejében az ember. Épp ezért a cégek is inkább fehérre készítik a mosdókat. Őszintén: te tudnád a színes wc-t a frissességgel és tisztasággal azonosítani? Naná, hogy sokkal inkább a fehéret!

Nem voltak kelendők a nem fehér darabok

A 20. században gyakran kísérleteztek sötétebb, pl. arany vagy ezüst darabokkal, de népszerűtlenek voltak, ezért a gyártósorok inkább csak a fehér árnyalatok készítésére álltak rá.

