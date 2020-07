A most már kétszeres anyuka, Michelle Williams még márciusban mondta ki a boldogító igent rendező párjának, Thomas Kailnek, akivel végre teljes lett a családja, hiszen pár napja megérkezett hozzájuk első közös gyermekük is. A baba neméről és nevéről még semmilyen információt nem tudni, ugyanis a színésznő kínosan ügyel a magánéletére és arra, hogy csak olyan dolgok kerüljenek nyilvánosságra róla és a családjáról, amelyeket ő is szívesen megosztana a világgal.

Olvasd el ezt is! Olvasd el ezt is! Titokban hozzáment szerelméhez Michelle Williams

Titokban hozzáment szerelméhez Michelle Williams Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A gyönyörű sztárnak már van egy 14 éves nagylánya, Matilda, aki volt párjától, Heath Ledgertől született. A színész 12 évvel ezelőtt hunyt el tragikus körülmények között és bár a halálakor már nem voltak egy pár, Michelle-re sokáig nem talált rá a szerelem. Végül a Fosse/Verdon című alkotás forgatásain ismerkedett meg a mostani férjével, akivel óriási boldogságban élnek.

forrás: gettyimages

A színésznő egyébként a Dawson és a haverok című sorozattal lett ismert, kollégáival ellentétben azonban később is óriási sikereket ért el. Williams az elmúlt években egy Emmy-díjat, egy Golden Globe-díjat, illetve egy Oscar-jelölést is bezsebelhetett zseniális alakításainak köszönhetően.

Ha kíváncsi vagy a sztáranyukák legmeglepőbb nevelési módszereire, akkor kattints a galériára!

Galéria / 5 kép Sztáranyukák legmeglepőbb nevelési módszerei Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria