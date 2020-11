Michael J. Fox már hosszú évtizedek óta küzd Parkinson-kórral, de először csak a 90-es évek végén mesélt a nyilvánosság előtt betegségéről. A színész számára ez az időszak rendkívül nehéz volt, az alkoholizmussal is megküzdött, de végül a megfelelő családi támogatással képes volt ismét talpra állni. Azóta is folyamatosan dolgozott, sorozatokban és filmekben játszott, ám most elérkezett a pillanat, amikor úgy érzi, ideje visszavonulni.

A Vissza a jövőbe! sztárja épp most mutatta be új könyvét, és ebben árulta el, hogy befejezi színészi karrierjét.

Mindennek megvan a maga ideje, és a 12 órás munkanapokon, valamint a 7 oldalas dialógusok megtanulásán már túl vagyok. Legalábbis egy időre... megkezdem a második visszavonulásomat. Ez változhat, hiszen minden változik. De ha ez színészi karrierem végét jelenti, hát legyen. - meséli életrajzi könyvében.

Michael J. Fox egyszer már részlegesen visszavonult a 2000-es években, amikor tünetei romlottak, de úgy tűnik, most komolyabb lépésre szánta el magát. Rövidtávú memóriája egyre többször hagyja cserben, ezért inkább az írásra koncentrál, és igyekszik minél több időt tölteni családjával.

