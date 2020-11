Ritka pillanat: Michael J. Fox betegségéről és jelenlegi állapotáról mesélt

Amikor 1991-ben kiderült, hogy Michael J. FoxParkinson-kórral küzd, a színész nevét már jól ismerték a szakmában. Nem csoda, hiszen olyan filmekben alakított főszerepet, mint az ikonikus Vissza a jövőbe!, vagy a Családi kötelékek című sorozat. Egy darabig ő sem akarta beismerni a nyilvánosság előtt, hogy komoly betegséggel küzd, helyette inni kezdett, és komoly függőségek alakultak ki nála. Végül feleségének köszönhette, hogy felhagyott az alkohollal, és 1998-ban bejelentette ország-világ előtt betegségét.

A Parkinson-kór sem állította meg abban, hogy álmának éljen, továbbra is színészkedett, filmekben és sorozatokban is feltűnt. Most, közel 30 évvel azután, hogy kiderült számára betegsége, interjúban mesélt a PEOPLE magazinnak jelenlegi egészségügyi állapotáról.

A színész elmondása szerint a betegség alaptünetei (remegés és mozgászavar) mellett a rövidtávú memóriája is rengeteget romlott, ami már a munkájára is kihatással van.

Mindig nagyon jó voltam a szövegek memorizálásában. Az előző néhány munkám során viszont voltak olyan extrém helyzetek, amikor nagyon nehéz szövegezésű jeleneteket kellett megtanulnom. Mindegyikkel megszenvedtem.

Michael J. Fox igyekszik fejleszteni készségein, és állandóan nyelvtörőket gyakorol, hogy jobb legyen a helyzet. Mindeközben pedig talált magának egy másik területet, ahol kiélheti kreativitását: az írás. A színész legújabb könyve nemsokára meg is jelenik.

A gitárt már nem tudom jól játszani. Rajzolni sem megy annyira, táncolni meg sosem tudtam igazán, és a színészkedés is nehezebben megy. Maradt az írás. Szerencse, hogy nagyon élvezem!

A színész számára nem volt könnyű az elmúlt néhány év. 2018-ban egy daganatot találtak a gerincén, ami nagyon gyorsan nőtt, és óriási fájdalmat okozott egész testében. Akkor átesett egy sikeres műtéten, majd az elkövetkező 4 hónapban újra meg kellett tanulnia járni. Ezután nem sokkal viszont elesett, és komolyan megsérült; ezt az időszakot élete egyik legsötétebb szakaszának nevezte. Elmondása szerint ekkor értette meg, mennyire fontos a hála, hogy észrevegye a nehéz helyzetekben a jót, és azt, ami miatt megéri küzdeni. Most már minden szabadidejét feleségére és gyerekeire fordítja, és jobban értékeli a közös időt, mint valaha.

