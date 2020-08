Néha egy kis igazi cukor, vagy minden nap édesítőszerek? A szakértő elmondja, mi a jobb döntés

A cukor nem kapott túl sok pozitív reklámot az utóbbi időben - miért is kapott volna. Nagy mennyiségben elhízást és számtalan szervi betegséget okoz, a bőr is problémás lesz a sok édességtől, hat az anyagcserére - az egész testre.

Mielőtt áttérnénk a szakmai részre, fontosnak érzem, hogy megosszam a tapasztalataimat: van egy visszatérő betegségem, így évek óta elég gyakran kénytelen vagyok mellőzni az édes dolgokat az életemből. A klasszikus cukrot, az édes gyümölcsöket, a mézet, gyakorlatilag az összes édesítőt - szinte mind tiltólistán van. Az első hónapokban még vért izzadva, de megy a dolog: nemcsak beindul ilyenkor a fogyás, de a bőröm is álomszép lesz, a narancsbőröm minimálisra csökken. Csupa jó dolgok történnek ilyenkor, viszont egy igazi édesszájú - mint én is - ezt nem bírja sokáig.

Amikor kezd elmúlni a problémám, én is hajlamosabb vagyok engedményekre - ilyenkor jön be nálam az eritrit, a kókuszcukor, amiket eleinte csak piciben kezdek használni, később pedig már heti 3-4 süteményt is sütök velük.

Jó ideig abban ringattam magam, hogy ez így rendben van. Hízni nem is hízom tőlük, viszont egy idő után ez a pótlás sem igazán komfortos számomra. Érzem, hogy valami nincs rendben.

Egy ideje egy új szabályt követek, amit én magam találtam ki: lehetőleg nem nassolok, csokizok, sütizek, hetekig bírom édesség nélkül. Ha viszont olyan helyzetbe kerülök, igenis megeszem a klasszikus somlóit, házi sütit - úgy havonta 1-2 alkalommal. Ezt valahogy tarthatóbbnak érzem, mint a "mentes, de mégis valami oknál fogva édes" variációkat.

De vajon jó ez a verzió? Kíváncsi voltam, mit mond egy hozzáértő, ezért Gőgh Barbara táplálkozási szakembert faggattam a témában. Az interjút a Runner's World oldalán olvashatod!

