Nem is egy, rögtön három Omegát villantott Barry Keoghan a Met-gálán

Természetesen idén is megrendezték a világ egyik leghíresebb jótékonysági eseményét, a Met-gálát, amelynek központi témája a Csipkerózsika: A divat feltámadása volt. A rendezvény elnökei Zendaya, Jennifer Lopez, , Anna Wintour és Bad Bunny voltak, a főszponzorok a Tiktok és a Loewe, míg a belépőjegyek 75 ezer dollárba, átszámolva bő 27 millió forintba kerültek.



Ha pedig már ennyi pénzt kifizettek a legnagyobb sztárok – márpedig kifizették, hiszen szép számmal voltak jelen –, akkor nem is akartak beleszürkülni a tömegbe. Izgalmas szettekben mutatták meg magukat, amelyekhez többen is igazán különleges órákat választottak. Talán közülük is kiemelkedett Barry Keoghan: az Örökkévalókban, a Dunkirkben, valamint a 2022-es Batmanben is látható ír színész nem is egy, hanem kapásból három Omegát villantott.

Íme, a legérdekesebb órák a 2024-es Met-gáláról:

Galéria / 20 kép A 2024-es Met-gála órakülönlegességei Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria