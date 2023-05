Az idei esemény a 2019-ben elhunyt, német származású divattervezőt, et ünnepli, aki a Chloéval, a Chanellel és a House of del való munkásságáról ismert. A Met-gála egybeesik a Costume Institute tavaszi kiállításának hivatalos megnyitójával, a " : A Line of Beauty" kiállítás megnyitójával, amely május 5-től július 16-ig megtekinthető a Metropolitan Museum of Artban.

És bár Lagerfeld híres macskabarátja, Choupette nem tudott részt venni az esti ünnepségen, az Instagramon osztotta meg jókívánságait a rajongókkal.

"Minden nap tisztelgünk az apukám előtt, mióta elváltunk, és nagyon megható számunkra, hogy ezt a napot is neki szentelik" - - írta Choupette az Instagramon.

Lagerfeld hatása a divatvilágra megkérdőjelezhetetlen, de érezhető volt, hogy lesznek olyan hírességek, akik elvesznek majd a bőség zavarában. Lagerfeld tervei több évtizednyi trendet határoztak meg, kezdve a Chloéval való munkájától az 1970-es években a Chanel Couture újragondolásáig az 1980-as években. A tervező azonban a saját jellegzetes megjelenésével is üde, elegáns fekete-fehér színfoltja volt a divat világának. Míg néhány sztár könnyedén tudott azonosulni a Lagerfeld-érzéssel, másoknak nem nagyon jött össze.

Lássuk a 2023-as Met-gála legrosszabbul öltözött hírességeit

