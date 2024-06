„Kialakult egy elég komoly testképzavarom” - Mészáros Lili tabuk nélkül beszélt a modellvilág árnyoldalairól

„Szerintem a modellkedésben nagyon fontos, hogy önazonos legyen az ember és élvezze azt, amit csinál” – emelte ki a Next Top Model Hungary győztese, Mészáros Lili. „Ezért is döntöttem úgy 20 évesen, hogy 4 év modellkedés után abbahagyom a szakmát, mert kialakult egy elég komoly testképzavarom” – vallotta be a JOY magazin legújabb számának címlapsztárja, akit borzasztóan megviselt, hogy úgy érezte, nem tud lefogyni eléggé.

forrás: Földi Ádám/JOY A Next Top Model Hungary győztese, Mészáros Lili korábban lemondott a modellkedésről szőtt álmairól, mert rossz hatással volt a mentális és a fizikai egészségére is.

„Nagyon komoly bőrproblémáim lettek” – folytatta Lili, és nem tagadja, fájdalmat okozott számára, hogy azt látta, elérhetetlen cél számára, hogy érvényesülni tudjon a szakmában. „Ezért úgy döntöttem, hogy jó, ezt most el kell engednem.” A JOY címlaplánya ezután évekre hátat fordított az álmainak, azonban később, miután szőkére festette a haját, sokan megjegyezték neki, biztosan modellkedik, ő pedig gondolkozni kezdett arról, hogy talán adnia kellene magának még egy esélyt.

„Belevágtam, és abszolút nem bántam meg.” - mondta.

