„Nem fog mindenki szeretni”: a Next Top Model Hungary nyertese, Mészáros Lili nem foglalkozik a rosszindulatú megjegyzésekkel

„Nagy félelem volt bennem, hogy milyen lesz a megítélésem” – vallotta be a JOY magazinnak a döntő után a Next Top Model Hungary győztese, Mészáros Lili. „De el kellett fogadnom, hogy nem fog mindenki szeretni, és ez így rendben is van. Ahhoz viszont, amikor egy ország figyelme összpontosul rád, már sokkal több önismeret és erő kell, mint azt bárki gondolná. Eldöntöttem, hogy egy percet sem fogok arra szánni, hogy vadidegen emberek gyengítsék a lelkemet, és a rosszindulatuk miatt leértékeljem magam. Egyébként is nagyon toxikussá vált a social media. Túl sok ember tölti ki ott a belső frusztrációját ahelyett, hogy azzal törődne, hogy fejlessze önmagát, vagy boldoggá tegyen másokat” – fejtette ki az interjújában a JOY címlaplánya, aki azt vallja, a sportmúltja miatt erős mentálisan, de azért sok önismereti munka is áll mögötte. Sőt, másoknak is azt tanácsolja, minél előbb kezdjenek el ezzel foglalkozni!

„Mindennek ez az alapja. Ha visszamehetnék az időben, azt mondanám a 16 éves énemnek: „hagyd az egészet!” Amíg a szakmában az a prioritás, hogy minél fiatalabb lányokat adjanak el nőként, én azt szeretném elérni, hogy 20, 25 év felett is el lehessen kezdeni a szakmát. Előbb mentálisan és lelkileg kell megérni ahhoz, hogy senki és semmi ne tudjon megállítani az álmok megvalósításában. Nem lehet akadály a kettővel több ránc az arcon! Most értettem meg pontosan, hogy honnan jöttem, és hová tartok. Ez kellett ahhoz, hogy azt érezzem: készen állok!” – hangsúlyozta Lili.

És bár a következő néhány évet a divat fővárosaiban képzeli el (elsődlegesen Milánóban) képzeli el, azért egyáltalán nem ragaszkodik ahhoz, hogy minden szakmai álmát megvalósítsa – különösen akkor, ha azzal veszélyeztetné a kapcsolatát szerelmével, Norbival, akivel immár hat éve alkotnak egy párt. „Szeretek klasszikus háziasszonyként gondoskodni a páromról és minőségi időt tölteni vele. Jelenleg mindennap van valami elfoglaltságom, de Norbi megért és támogat. Igyekszem összeegyeztetni a kötelezettségeimet és a párkapcsolatommal, amíg sikerül jól navigálnom, addig kétségek nélkül építem a modellkarrierem.”

Benne van, hogy annyira vigyázok a „békeszigetre”, amit a párommal élek meg, hogy nem tudom minden szakmai célomat megvalósítani, de hosszú távon nem érné meg elveszíteni a biztonságot, amit ő ad nekem.

