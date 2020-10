Menő Halloween-körmök, amiket egész októberben simán viselhetsz!

Ki vágyik már a pinkre, a nyári fagyiszínekre a körmökön, amikor szebbnél szebb nude, vörös, kék, zöld árnyalatokban pompáznak a menő 2020-as manikűrök... Vagy ott a fekete, ami örök divat, és amiből ma már jópár verzió akad. Flitteres, matt, csillámos, metálfényű - ezek is mind szuper választások a Halloween-időszakra.

Ám a bevállalósabbak játszhatnak a mintákkal, matrizázhatnak, kreatívkodhatnak kedvükre. Lehet most a szín, a minta is picit sok, picit meghökkentő, de maradhatsz a nagy klasszkusoknál is - mutatunk néhány nagyon trendi Halloween-manikűrt, amiket akár te vagy a körmösöd is elkészíthettek!

Disney-rajongóknak kötelező - kedvenceink újragondolva!

Itt vannak a klasszikus Halloween-színek és minták - kicsit másképp...

Akkor is van ötletünk, ha nem tudsz elszakadni kedvenc élénk színeidtől:

Igazi Halloween-őrülteknek is mutatunk egy csodás manikűrt!

És azoknak is, akik ilyenkor is vágynak a csillogásra:

Na, melyiket vállalnád be?

Galéria / 9 kép Milyen körömforma illik hozzád? Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria