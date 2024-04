Őrületes, milyen sokat változott Tóth Andi, mióta 10 éve megnyerte az X-Faktort

Szinte mintha csak tegnap lett volna, hogy a vadóc és szemtelenül fiatal (15 éves!!!) Tóth Andi feltűnt az X-Faktor színpadán, és tehetségével elkápráztatva az akkori zsűrit, meg is nyerte a műsor aktuális évadát. Azóta már 10 év telt el, és amellett, hogy Andi sorra nyeri a tehetségkutatókat (legutóbb a Dancing with the Stars második évadának első helyét), a lapok folyamatosan cikkeznek a külsejéről is.

Persze ez nyilvánvalóan annak is köszönhető, hogy Andi az évek alatt gyönyörű, fiatal nő lett, nőiességét pedig szereti kiemelni és megmutatni az eseményeken(ezt nagyon is jól teszi!) és persze a követőinek. Mi pedig most úgy döntöttünk, hogy nosztalgiázunk picit, és megmutatjuk, hogy Tóth Andi mennyit változott ezalatt sok év alatt, és hogy hogyan lett a 15 éves kislányból 25 éves gyönyörű nő.

Ha kíváncsi vagy rá, katt a galériára!

