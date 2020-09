A növényi italok az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, olyannyira, hogy méltó versenytársai lettek a tehéntejnek. Sokaknál a laktóz elkerülése miatt jöttek annak idején szóba, valamint a vegán életmódnak is az alapját képezik ezek az alternatív italok, amikkel a reggeli kávé, smoothie, vagy egy desszert legalább annyira tökéletes. Köztudott az is, hogy azoknak is érdemes ezeket a növényi változatokat választani, akik szeretnének tenni a bolygónk megóvása érdekében, ugyanis gyártásuk kevesebb erőforrást igényel. De pontosan mennyivel kevesebbet?

A szavak helyett beszéljenek a számok, ugyanis amikor tényekről beszélünk semmi sem szemlélteti jobban, hogy mi az igazság. A számokkal nem lehet vitatkozni. Most hoztunk egy szuper összeállítást, ami pontosan bemutatja, hogy mi a különbség a tehéntej, a szójaital, a zabital, a mandulaital, és a rizsital előállítása között.

A fenti összeállításból jól látható, hogy a "verseny" győztese a szójából készült növényi ital, de az össze többi alternatív növényi változat is messze kevésbé terheli meg a környezetet, mint a tehéntej.

Ha pedig esetleg a növényi italok árát sokallnád, az tudtad, hogy otthon jóval olcsóbban tudsz magadnak készíteni?

