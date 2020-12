Amikor gyerek voltál, biztos, hogy te is imádtad az anime sorozatokat! Akkoriban indult hódító útjára a Pokemon, az Inuyasha, és persze minden kislány kedvence, a Sailor Moon is! Maga a történet néhány szuperképességekkel rendelkező lányról szólt, akik bár még maguk is elég fiatalok voltak (Holdtündér mindössze 14 éves volt a kezdetekkor), de mégis összefogtak, hogy megmentsék a világot.

Ekkoriban valószínűleg ti is gyakran játszottatok a barátnőiddel Sailor Moon-osat, azaz mindannyian kiválasztottátok a kedvenc karaktereteket, és egy kis ideig úgy tettetek, mintha ők lennétek.

Most egy játékos tesztben ténylegesen kiderítheted, vajon a személyiséged alapján melyik lányra hasonlítasz, a végén pedig feltétlenül írd meg kommentben az eredményedet!

Ha megjött a kedved egy szuper animéhez, a galériában ajánlunk ötöt a legromantikusabb alkotások közül!

