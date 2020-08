Ám, míg a színész 60. szülinapját karanténban töltötte miután kiderült, hogy koronavírusos lett, addig a 63 éves színésznő szerencsére a barátai és a családja körében. Ez azonban még nem minden, ugyanis idén egy elképesztő meglepetést is kapott a sztár, ami még az ő szemébe is könnyeket csalt. Az Oscar-díjra jelölt színésznő miután felkelt a szülinapján észrevette, hogy valaki vagy valakik bizony nagyon szerették volna szebbé tenné a napját, méghozzá azzal, hogy feldíszítették a háza kapuját.

Melanie annyira boldog volt, hogy természetesen Instagram oldalán is megosztotta a nem mindennapi szülinapi köszöntést. Posztjában azt írta, hogy csodás érzés volt erre kelni, de fogalma sem volt róla, hogy ki csinálhatta, ezért barátai tanácsára megnézte a biztonsági kamera felvételeit, amelyből kiderült, hogy a két legjobb barátja, Eli és Kevin voltak, ugyanakkor a családja sem feledkezett meg a színésznő szülinapjáról. Volt férjei, Don Johnson és Antonio Banderas is felhívták őt, valamint a gyermekei is meglátogatták a jeles napon.

Melanie egyébként az elmúlt években elképesztően jól néz ki. Leállt a plasztikai műtétekkel és igyekszik minél jobban odafigyelni az életmódjára, amely a róla készült legfrissebb képeken meg is látszik.

