Azokat a kutyákat tartják nagy méretűnek, amelyek 45 kilónál többet nyomnak. Bár általában rendkívül nyugodt állatokról van szó, ezek az ebek is megkövetelik a mozgást, és persze azt, hogy legyen elegendő életterük. A világ legnehezebb kutyája egy bernáthegyi fajta volt, akit Benedicte-nek hívtak és elérte a 166 kilót is. Talán most méltó kihívója akadt, a Daily Mail ugyanis rátalált Kenzóra, a 6 láb, azaz 1,8 méter magas közép-ázsiai juhászkutyára, akit a Londonban élő Jamal Miah fogadott örökbe, miután barátjánál már nem fért el a hatalmas mérete miatt.

A büszke gazdi azt mondja, hogy London utcáin sétálgatva az emberek gyakran összekeverik az ebét egy oroszlánnal és átmennek az út túlsó felére, ha meglátják, mert megijednek tőle. A 85 kilós állat impozáns termete ellenére szerelem volt első látásra Jamal számára, akivel azóta elválaszthatatlanok lettek egymástól.

„Mikor megláttuk, azt mondtuk, hogy Istenem! Olyan nagy, pedig még csak kiskutya.”

A barátságnak azonban elég nagy ára van, a kutya ugyanis naponta 5 kiló húst fogyaszt el, ami a férfi becslése szerint nagyjából 1200 fontba, azaz átszámítva több mint fél millió forintba kerül évente.

Az emberek folyton kérdezősködnek, amikor meglátják őket az utcán:

„Megkérdezik, hogy ez egy kutya-e. Vagy azt mondják, hogy ez egy póni, esetleg egy oroszlán.”

Sőt, még a férfi lányai is féltek először a hatalmas állattól, de miután megismerték, rájöttek, hogy mennyire szelíd. Jamal nem tagadja, sok pénzbe került a kiképzése, hogy olyan kutyává válhasson, akit be tud engedni a házába és aki védelmezni tudja a lányait. Mint mondja, nem kezdő gazdiknak való ez a fajta, de minden percet megér, ha valaki bevállalja.

