Megőrülsz, milyen hangja van Michael Jackson lányának

Új albummal debütál Paris Jackson, aki világhírű apja nyomdokaiba lépve ezúttal szólóban is megcsillogtatja énekesi tehetségét. A Wilted című korongon 11 dal szerepel, melyek közül a Let Down című számból csepegtetett már korábban részleteket a popkirály lánya. Az Éva magazin írása.

Az egész egy szál akusztikus gitárral és egy szerelmi csalódással kezdődött – fedte fel az első dal keletkezésének körülményeit Paris, aki aztán annyira belejött, hogy megénekelni valója végül egy teljes lemeznyi anyaggá bővült. A Let Down videoklipjében Paris hosszú, fehér ruhában táncol; s az egyik visszatérő jelenet egy sötét erdőben játszódik, apja Thriller című világsikerének elemeit idézve. A folytatásért kattints ide!