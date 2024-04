Katalin hercegné és Vilmos herceg 2011. április 29-én tartotta hatalmas esküvőjét, fél évvel az eljegyzésük után. A nagy napot több mint 26 millióan kísérték figyelemmel az egész világon, de természetesen a meghívottak listája is igen hosszú volt: 2.000 embert látott vendégül az újdonsült királyi pár. Rengeteg turista érkezett a városba, de a britek közül is nagyon sokan már napokkal az esküvő előtt letáboroztak az apátság elé csak azért, hogy biztosan jó helyük lehessen, ahonnan láthatják Katalin meseszép menyasszonyi ruhájában elvonulni, valamint Vilmos herceget az egyenruhájában.

Számos szabály vonatkozik a királyi párra, és természetesen ez esküvőjükön sem volt másképpen. Idén már 13 éve annak, hogy összeházasodtak, azóta már három gyermekük született - György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg -, ők pedig azóta is világ kedvenc királyi párja. Esküvőjük napját hivatalosan is munkaszüneti napnak nyilvánították az Egyesült Királyságban. Most pedig nosztalgiázzunk: mutatunk 6 meglepő titkot Katalin és Vilmos esküvőjéről, amit eddig nem tudtál!

Kattints a galériára, és leleplezzük Katalin és Vilmos herceg esküvői titkait, amikről eddig még nem hallottál!

Az InStyle magazin írása.