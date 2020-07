Simpsonék már évekkel ezelőtt megjósolták, hogy Tom Hanks koronavírusos lesz?

Több dolgot is megjósolt már a Simpson család a rajongók szerint: az egyik ilyen a koronavírus is. 1993-ban ugyanis, az egyik epizódban egy kísértetiesen hasonló betegség fertőzi meg az embereket. Ebben a részben Japánból, Oszakából indul az oszakai influenza, ami később Springfieldre is lecsap. A betegség egy csomaggal került Simpsonék városába, mert rátüsszentett egy influenzás dolgozó. A vírus pedig sokáig életképes, így több hét utazás után is megfertőzi Homer Simpsont, majd a városlakókat.

A rajongóknak vannak még vadabb elképzeléseik is: szerintük a sorozat készítői azt is megjósolták, hogy Tom Hanks színésszel történni fog valami. Ehhez a 2007-es Simpson mozifilmet veszik alapul, amiben az egyik jelenetben Tom Hanks jelenik meg, és egy új "Grand Cayont" hirdet meg, mert a régi unalmas lett. Azért Tom Hanks akarja ezt elhitetni az emberekkel a moziban, mert ő az amerikaiak szemében egy nagyon szavahihető ember - miközben a kormány kérte fel erre, mert úgy érezték, rá valóban hallgatnak az emberek.

Nem kérdés, a rajongóik imádják az összeesküvés elméleteket, és szeretik alaposan csűrni-csavarni a dolgokat.

Egy dolog biztos csak: Tom Hanks és felesége, Rita Wilson elkapták a betegséget, jelenleg kórházi kezelés alatt állnak.

Jobbulást kívánunk a sztárpárnak!

