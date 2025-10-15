Horoszkóp
Megjelent a JOY őszi lapszáma, tele kuponokkal - Címlapon az olimpikon vívó, Szűcs Luca

Vadász Emese
A JOY magazin főszerkesztője.

Megjelent a JOY
Utoljára frissült: 2025. október 15. 15:58

Forrás: JOY

Megjelent a JOY őszi lapszáma, tele kuponokkal - Címlapon az olimpikon vívó, Szűcs Luca
7 gyógyszer, amit a szavatossági idő után életveszélyes lehet felhasználni

Ezeket inkább sose szedd be, ha már lejárt a szavatossági idő! Az alábbi folyamatok zajlódnak le ugyanis bennük.

Napi horoszkóp október 15.: a Bikáknak véletlen botlás okozhat fejfájást, a Szüzeknek érdemes kompromisszumot kötniük

A hét közepén sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szerdai horoszkópot is!

6 frizura, ami minden arcformához tökéletesen passzol: ezek a fodrászok tippjei 2025-re

Ha egyetlen dolog van, ami azonnal képes megváltoztatni a kisugárzásodat, akkor az a hajad.

Michael J. Fox hosszú idő után először szólalt meg gyógyíthatatlan betegségéről, és arról, hogyan szeretne meghalni

Michael J. Fox ismét őszintén beszélt élete legnagyobb harcáról, a Parkinson-kórral való több mint harmincéves küzdelméről, valamint arról, hogyan viszonyul saját halandóságához.

A 8 legjobb film Halloween ünnepére, ha jól jönne egy kis borzongás

Ahogy közeledik október vége, egyre többen érzik azt a különös, bizsergető vágyat, hogy elmerüljenek a sötétségben, persze csak biztonságos távolságból, egy pokróc és egy forró tea mögül.

7 sztár, akinek karrierjét egy másik híresség tette tönkre - Sokszor szándékosan

Az alábbi hírességek közül sokan már sosem tudták visszaépíteni karrierjüket.

Az őszi lapszámban rengeteg érdekes anyagot találsz, ráadásul, ha kedvezményesen vásárolnál, vár rád egy csomó JOY-napok kupon is!

A Victory Issue minden egyes oldala arról mesél, mit jelent győzni ma egy nő számára. Néha az a győzelem, ha ki tudunk állni magunkért. Máskor az, ha el tudunk engedni egy rossz kapcsolatot, elindítani egy új vállalkozást, vagy éppen csak túlélni egy nehéz napot. Ezek azok a láthatatlan diadalok, amelyek ugyan nem járnak éremmel - mégis formálnak minket.

Rovatainkban olyan inspiráló történeteket, karrierutakat, társadalmi kérdéseket, trendeket és női hangokat mutatunk be, amelyek emlékeztetnek: a győzelem nem mindig hangos. De mindig bátor.

Na de lássuk, mire is számíthatsz, ha belelapozol a Victory Issue-ba:

A JOY Victory Issue címlapján ezúttal egy igazi harcos áll: Szűcs Luca, olimpikon vívó, aki nemcsak a sportban, de az életben is bebizonyítja, milyen ereje van annak, ha egy nő nem hátrál meg.

Kép

Medveczky Balázs interjújában arról is beszél, mennyire fontos, hogy ne a környezetünk diktáljon nekünk, és eleget figyeljünk önmagunkra:

Kép

Beauty rovatunkban bemutatjuk, hogy kedvenc színésznőink most a természetességre törekszenek smink fronton:

Kép

Ráadásul arról is olvashatsz, hogy hivatalosan is visszatért a 90-es évek:

Kép

Október 15-étől kapható az új JOY!

  • Hol kapható? Keresda legközelebbi árusító helyet!

  • Digitálisan és előfizetésben keresdITT!

