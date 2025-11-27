Szépség
Megjelent a varázslatos JOY Fairytale Issue, a címlapon Felméry Lilivel
Ahogy közeledik a tél, valahogy mindannyian egy kicsit jobban vágyunk a lelassulásra, a bekuckózásra és arra a varázslatra, amit gyerekként magától értetődően éreztünk. Pont ezt az élményt szerettük volna visszahozni a JOY legújabb lapszámával, a Fairytale Issue-val, amelyben a tündérmesék hangulata maximálisan visszaköszön
A címlapon Felméry Lili, a Magyar Állami Operaház egyik legnépszerűbb balerinája szerepel, akinek könnyedsége, fegyelme és különleges kisugárzása tökéletesen hozza azt a légies, mesebeli világot, amit ezzel a lapszámmal szerettünk volna átadni.
„Kislányként mindennél job- ban imádtam a Disney- meséket, és miközben fel- vettem anyukám legszebb ruháját és magas sarkúcipőjét (jól gondolod, nagyon viccesen néztem ki), táncolva képzeltem el, ahogy az „Egy új élményt” énekelem egy varázsszőnyegen.
Azóta persze felnőttem, és már kevesebbet táncolok dalolászva a lakásban, de az biztos, hogy a mesék nem csak gyerekként lehetnek tanulságosak: Belle megmutatta, hogy a könyvek többet érnek, mint egy egotripre hajtó izompacsirta, Mulan bebizonyította, hogy az erő nem nemhez kötött, Rapunzel pedig megtanította, hogy kíváncsinak lenni és kilépni a megszokottból nagyon is bátor dolog.
Épp ezért döntöttünk úgy, hogy a lapszám elkészítéséhez szerzünk egy csipetnyi tündérport, és megmutatjuk, hogy a meséknek 2025-ben is van létjogosultságuk, méghozzá a saját életünkben is. Oké, ma már nem repül be egy tüllszoknyás tündér az ablakon, hogy mindent megoldjon helyettünk (bár néha nem bánnánk), a szőke herceg helyett pedig inkább egy barátnő érkezik pont jókor egy pohár proseccóval, de néha annyi is elég, ha hiszünk benne, hogy bármi megtörténhet – vagy legalábbis olyan lelkesen manifesztáljuk, hogy azt a világegyetem is elhiggye. (...)"
- Vadász Emese, a JOY magazin főszerkesztője
Címlapunkon a csodálatos és tehetséges balerina, Felméry Lili:
De találhattok egy szuper interjút Kovács Tamással is:
De persze nem feledkezünk meg a Wicked és a Bridgerton sztárjáról, Jonathan Bailey-ről sem, aki nem mellesleg hivatalosan is a világ legszexibb pasija lett:
És természetesen most is ehoztuk neked a legújabb beauty trendeket:
Már kapható a JOY legújabb lapszáma, keresd a legközelebbi árusító helyet, vagy olvas digitálisan ITT!
Ha pedig legközelebb szeretnéd, hogy rögtön postaládádba érkezzen kedvenc magazinod, akkor fizess elő rá ITT!
