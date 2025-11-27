Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Megjelent a JOY

Megjelent a varázslatos JOY Fairytale Issue, a címlapon Felméry Lilivel

#Megjelent a Joy
#fairytale issue
#felméry lili
Vadász Emese
Mutasd a cikkeit

A JOY magazin főszerkesztője. Idegesítően imádom a Harry Pottert és ...

Megjelent a JOY
Utoljára frissült: 2025. november 27. 13:14

Forrás: JOY

Megjelent a varázslatos JOY Fairytale Issue, a címlapon Felméry Lilivel
A nap cikke

3 csillagjegy, akinek óriási pozitív fordulatot vesz az élete november 26-tól

November utolsó hetében néhány csillagjegy úgy érezheti, végre megnyerte az égi lottót.

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...
Olvasd el!

11 étel, amit tilos műanyag ételhordóba tenni - Mégis sokan elkövetik a hibát

Az alábbi élelmiszereknek semmi keresnivalójuk a műanyag ételhordókban!

Olvasd el!

Felajánlottam a kasszánál, hogy kifizetem a bácsi helyett a termékeket - Ami ezután történt, rém megalázó volt

Álmomban sem gondoltam volna, hogy egy jó cselekedet, egy jó szándék így végződhet.

Olvasd el!

Ettől függ, kiket ajánl neked ismerősnek a Facebook – nem, nem véletlen

Gondolkodtál már azon, miért ajánl a Facebook ismerősnek bizonyos embereket? Nos, természetesen nem a véletlen műve!

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 27.: az Ikrek megoldást találnak egy bizonyos ügyre, a Vízöntőknek új terveik vannak

A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!

Olvasd el!

Ez a téli manikűr illik hozzád a leginkább a csillagjegyed szerint

Csodás manikűrökkel találkozhattok a téli időszakban is!

Facebook
Twitter
Pinterest
A JOY Fairytale Issue egy kis varázslatot hoz a mindennapokba, és emlékeztet rá, hogy a csodák néha egészen közel vannak.

Ahogy közeledik a tél, valahogy mindannyian egy kicsit jobban vágyunk a lelassulásra, a bekuckózásra és arra a varázslatra, amit gyerekként magától értetődően éreztünk. Pont ezt az élményt szerettük volna visszahozni a JOY legújabb lapszámával, a Fairytale Issue-val, amelyben a tündérmesék hangulata maximálisan visszaköszön

A címlapon Felméry Lili, a Magyar Állami Operaház egyik legnépszerűbb balerinája szerepel, akinek könnyedsége, fegyelme és különleges kisugárzása tökéletesen hozza azt a légies, mesebeli világot, amit ezzel a lapszámmal szerettünk volna átadni.

„Kislányként mindennél job- ban imádtam a Disney- meséket, és miközben fel- vettem anyukám legszebb ruháját és magas sarkúcipőjét (jól gondolod, nagyon viccesen néztem ki), táncolva képzeltem el, ahogy az „Egy új élményt” énekelem egy varázsszőnyegen.

Azóta persze felnőttem, és már kevesebbet táncolok dalolászva a lakásban, de az biztos, hogy a mesék nem csak gyerekként lehetnek tanulságosak: Belle megmutatta, hogy a könyvek többet érnek, mint egy egotripre hajtó izompacsirta, Mulan bebizonyította, hogy az erő nem nemhez kötött, Rapunzel pedig megtanította, hogy kíváncsinak lenni és kilépni a megszokottból nagyon is bátor dolog.

Épp ezért döntöttünk úgy, hogy a lapszám elkészítéséhez szerzünk egy csipetnyi tündérport, és megmutatjuk, hogy a meséknek 2025-ben is van létjogosultságuk, méghozzá a saját életünkben is. Oké, ma már nem repül be egy tüllszoknyás tündér az ablakon, hogy mindent megoldjon helyettünk (bár néha nem bánnánk), a szőke herceg helyett pedig inkább egy barátnő érkezik pont jókor egy pohár proseccóval, de néha annyi is elég, ha hiszünk benne, hogy bármi megtörténhet – vagy legalábbis olyan lelkesen manifesztáljuk, hogy azt a világegyetem is elhiggye. (...)"

- Vadász Emese, a JOY magazin főszerkesztője

Kép

Címlapunkon a csodálatos és tehetséges balerina, Felméry Lili:

Kép

De találhattok egy szuper interjút Kovács Tamással is:

Kép

De persze nem feledkezünk meg a Wicked és a Bridgerton sztárjáról, Jonathan Bailey-ről sem, aki nem mellesleg hivatalosan is a világ legszexibb pasija lett:

Kép

És természetesen most is ehoztuk neked a legújabb beauty trendeket:

Kép

Már kapható a JOY legújabb lapszáma, keresd a legközelebbi árusító helyet, vagy olvas digitálisan ITT!

Ha pedig legközelebb szeretnéd, hogy rögtön postaládádba érkezzen kedvenc magazinod, akkor fizess elő rá ITT!

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...
Kép
Egészség

5 isteni őszi-téli ital, ami a tested-lelked felvidítja – Ha már unod a pumpkin spice lattét!

Ha már eleged van a teákból, és a pumpkin spice latte sem dob fel, de vágysz valamire, ami kellemesen átmelegít és kényeztet a hosszú őszi-téli estéken, csak olvass tovább! Összeállításunkban olyan melengető, fűszeres italokat találsz, amelyek könnyen az idei szezon kedvenceivé válhatnak.

Kép
Sztárok

7 sztár, akiről homevideó készült

A kétezres évek eleje a paparazzik, a bulvárhírek és a digitális robbanás kora volt.

Kép
Életmód

Ettől függ, kiket ajánl neked ismerősnek a Facebook – nem, nem véletlen

Gondolkodtál már azon, miért ajánl a Facebook ismerősnek bizonyos embereket? Nos, természetesen nem a véletlen műve!

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 27.: az Ikrek megoldást találnak egy bizonyos ügyre, a Vízöntőknek új terveik vannak

A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!

Kép
Életmód

11 étel, amit tilos műanyag ételhordóba tenni - Mégis sokan elkövetik a hibát

Az alábbi élelmiszereknek semmi keresnivalójuk a műanyag ételhordókban!

Kép
Sztárok

Telhetetlen sztárok? 7 színész, aki a pénz miatt mondott nemet egy szerepre

A sikeres színészek rengeteg megkeresést kapnak, csakis rajtuk áll, mi alapján szelektálnak. Előfordul, hogy a pénz a döntő.