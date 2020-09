Megjelent a JOY szeptemberi lapszáma, JOY-napok Digital Special egyedi kuponkóddal, címlapon Gal Gadot Wonder Womannel

Közkívánatra újra JOY-NAPOK DIGITAL SPECIAL! Egyedi kuponkódodat a 27. oldalon találod, vásárolj kedvezményesen, online - nézd meg a kuponlistát itt!

Kedves Olvasónk!

Példát mutatunk, akkor is, mikor talán nem is gondolunk rá. Kiskorunkban édesanyám mindig azt mondta a nővéremnek, akit rajongó tekintettel követtem és mindenben rá akartam hasonlítani, hogy úgy viselkedjen, mikor nem figyel minket senki, hogy tudja, én, a kistestvére mindenben utánozni fogom. És tényleg így lett, idővel „ellestem” nemcsak a szavajárását, de határozottságát, maximalizmusát is. Nem kell feltétlenül nagy dolgokra gondolni, jó példát mutathat akár egy munkatárs is, aki precizitásával, proaktivitásával motiválja jobb teljesítményre társait. Vagy lehet, hogy valaki épp miattad fog átállni a szelektív hulladékgyűjtésre, a tudatosabb vásárlásra, miattad fog elkezdeni futni, miattad fog kutyát örökbe fogadni, vagy épp miattad fog többet olvasni. (Követendő jó példa lehet Hollywood könyvmolyainak klubja is, akik az olvasást népszerűsítik – 22. oldal).

A címlapon Gal Gadot

Címlaplányunk, Gal Gadot elmondása szerint számára Wonder Woman megformálása volt az a nagy lehetőség, hogy példát mutasson a lányoknak, és megtestesítsen egy igazi erős nőt, egy női szuperhőst, ismertségét pedig azóta számtalan jó ügyért felhasználja.

Ebben a lapszámban a főszerep a sheróké: olyan hétköznapi szuperhősnőket mutatunk be, akik a maguk területén olyasvalamit értek el, amiért egyértelműen felnézünk rájuk. Találd meg te is a saját jó ügyed, és állj ki, tegyél érte – mert valaki éppen a te példádat fogja követni!

Őszi trendek, becsengettek!

Bemutatjuk a legmenőbb őszi trendeket, sminkeket és frizurákat.

Hazai sztárok

Interjúnkat olvashatod Petrik Andreával, a Pesti balhé női főszereplője, ám ő maga kicsit sem balhés elmondása szerint, illetve az Apatigris jóképű és tehetséges szereplőjével, Medveczky Balázzsal.

Miért félünk a változástól?

Lélek rovatunkban pedig feltérképezzük, miért is félünk annyira a változástól, és azt is, miből ered az embertársaink iránti gyűlölet.

Szeretettel ajánlom a JOY szeptemberi számát, keresd az újságosoknál, vagy vásárold meg online a shopaholic.hu-n vagy a ShoppieGo applikáción keresztül.