Megjelent a JOY nyári lapszáma, címlapon a Next Top Model Hungary győztese, Mészáros Lili - Keresd a magazint Kneipp minitusfürdővel!

Csak erről tudunk beszélni?

"Hívjatok fel, ha lesz más témátok a pasikon kívül!" - csattant fel, majd viharzott el Miranda a Szex és New York sorozatban, faképnél hagyva három barátnőjét. Ha végigpörgeted a legutóbbi pár barátnős találkát, akkor remélhetőleg sok más témátok is akadt, de azért nem merész tipp, ha azt mondom, valamilyen módon a pasik is szóba kerültek. A közönségkedvenc Bridgertonban épp most nyáron izgulhatunk az újabb kiházasításért és szerelmi románcért - az évad női főszereplője, Penelope, mikor meg meri jegyezni, hogy mi lesz az ő álmaival, meg is kapja az anyajától: "Az a kötelességed, hogy teljesítsd Mr. Bridgerton álmait. A hölgyeknek nincsenek álmaik. Nekik férjeik vannak." Romantikus regények százaiban faljuk a csavaros (vagy kevésbé csavaros) románcok történetét, nézzük a romkomokat, és valljuk be: még a krimisorozatokban is az olykor totál mellékes szerelmi szálért izgulunk. És mi lesz, ha szegény nő vénlány marad (vagy ahogy a Bridgertonban kedvesen fogalmaznak: spinster, azaz aggszűz...). A baráti társaság "örök szingli" lánya egy idő után már megunja, hogy mindig ő az, aki egyedül érkezik minden összejövetelre, esküvőre, és azt, hogy lesajnálva néznek rá, miközben azt mondják: "Ne félj, egyszer rád talál majd az igazi!" És mi mikor unjuk meg, hogy sajnáljuk azt, aki épp szingli?

Nyári lapszámunk egyik fő témája a szinglilét, és annak körüljárása, nem kell feltétlenül partner a boldogsághoz. A kapcsolati dinamikák ugyan sokat változtak, és nem kell mindent a férfiak álmainak alávetnünk - sőt, lányainkat ma már inkább önállóságra és függetlenségre neveljük és bátorítjuk (egy bizonyos pontig, de azért majd szállítsa az unokát is, mert "ketyeg az órája"!), és sok szerencsét azoknak az önálló és független nőknek, akik a párkereséskor pont azzal bajlódnak, hogy túl határozottak és függetlenek a "klasszikus feleség-alapanyaghoz" viszonyítva. Megvizsgáljuk azt a kérdést, tényleg ennyire tönkretettük volna a randevúkat az elvárásainkkal? „Túl sokat kérünk” nőként, többet, mint korábban, vagy csak mostanra jutottunk el oda, hogy ne féljünk kimondani, mire vágyunk? Miért számít elfogadottnak, sőt menőnek, csábosnak egy 40 pluszos szingli férfi, ellenben miért gondolják azt, hogy egy 30-40-es szingli nő a macskái társaságában, magányosan és boldogtalanul fog megporosodni a saját kanapéján? Megvizsgáljuk a decentering men jelenséget is, mikor a nők a mentális egészségükre, az önismereti munkára és saját céljaikra, álmaik megvalósítására fordítják energiáikat, pasizás és szex helyett. Tényleg a párkapcsolat sikeressége az önbecsülésünk és mások megítélésének fokmérője?

Ez a nyár szóljon a te álmaidról, és akár szingli vagy, akár boldog párkapcsolatban élsz, legyél te a saját sztorid főszereplője!

Kellemes nyári kikapcsolódást, jó olvasást kívánunk!