Március elején megjelent a Stereo Swing feat. Szűcs Gabi zenekar legújabb nagylemeze, SWING PARADE címmel!

A most megjelenő új album 10 vadonatúj dala az együttes eddigi elctro-swinges zenei hagyományait folytatja: pörgős, dallamos elektronikus dalok, a swing lüktetésében, angol és magyar nyelven is.

Fennállásának 7 éve alatt ez a harmadik teljes nagylemeze a Stereo Swing feat. Szűcs Gabi zenekarnak. Elkötelezetten és szenvedéllyel képviselik hazánkban az electro-swing stílust. Saját dalokat írnak saját dalszöveggel, így az évek alatt erős, sajátos „Stereo Swinges” hangzást, stílust hoztak létre, felismerhető jegyekkel, erős vokális hangzással. Zenekarukban neves jazz zenészek és a modern elektronikus zenét ismerő zenei producerek dolgoznak, hogy a swing eredeti stílusjegyeit ötvözzék a modern hangzással.

Ezen törekvéseknek a legfrissebb anyaga az új nagylemez, a Swing Parade. Ahogy a címéből is következik, zenei parádéra hívják a hallgatókat, egy zeneileg és nyelvileg is vegyes lemezen, ahol az összes műfaji sajátosságot meg tudják mutatni. Törekedtek arra is, hogy minél színesebb legyen a lemez, a 10 dal változatos legyen: van hagyományos, 30-as éveket idéző swing, smooth jazz és popposabb lüktetésű electro-swing is.

A lemez egy különös határvonalon van, a tavalyi első magyar nyelvű dal után ezen a lemezen már több a magyar szövegű, és az a céljuk, hogy a jövőben csak magyar nyelvű dalokat játszanak. A műfaji sajátosságok miatt ez nem könnyű feladat, de az elkészült magyar nóták szépen színesítik a lemezt.

A Swing Parade album a közös gyermekkori emlékeket idézik fel, így kissé nosztalgikus hangulatú lemez lett. A pandémia alatt íródott dalok hatása is érezhető, mert bár így is pörgős, életvidám anyag készült, a magyar szövegű dalok visszavezetnek a múltba.

A dalok Szűcs Gabi és szerzőtársai: Farkas Gábor és Tamási László közös szerzeményei, a dalszövegek Szűcs Gabi és Tamási László munkái.

Az albumot 2023. március 30-án 20.00 órakor mutatják be élőben a Muzikum Klubban.