Mikor Meghan Markle és Harry herceg kapcsolatára fény derült, az egész világon elindult a Meghan-láz. A hollywoodi csillag egy csapásra ikonná vált, tömegek kezdték utánozni a megjelenését és a stílusát, sőt, még a plasztikai sebészeknél is Meghan képét lobogtatták a nők. Központi kérdés lett, hogy mit visel, mivel sminkel, milyen illatot hord Meghan, mit edz és hogyan étkezik, tényleg minden érdekelte a világot, ami vele kapcsolatos, de ez még nem jelenti azt, hogy Meghan Markle elégedett lenne önmagával.

Mi a tökéletességet látjuk, ám a négy fal között ő is pont olyan nő, mint mi mind, és bizony még a tökéletességben is képes hibát találni. Hogy Meghan melyik testészét elégedetlen azt egy fotós kotyogta ki a DailyMail-nek, aki a közös munkák során többször is szembesült a sztár komplexusával:

Meghan utálja a lábát.

Jelentette ki a fotós, aki felelevenített egy alkalmat, mikor olyan képek készültek volna a sztárról, ahol nincs rajta cipő, ám a sztár addig hisztizett, míg meg nem változtatták a koncepciót.

A fotós szerint annak idején abból is hatalmas botrány kerekedett, mikor Harry-vel közös új-zélandi utazásuk alkalmával egy fotós képeket készített a hercegné csupasz lábáról, majd nyilvánosságra is hozta azokat, ám az, hogy Meghan-nek valójában mi is a baja a lábfejével, az sem akkor, sem azóta nem derült ki.

